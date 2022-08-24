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Aktüel Uzman köpek eğitmeninden köpekperestleri çıldırtacak paylaşım!
Aktüel

Uzman köpek eğitmeninden köpekperestleri çıldırtacak paylaşım!

Uzman köpek eğitmeni Şebnem Erdem, köpek beslemenin maliyetinin yıllık 20 bin TL olduğunu ve köpekperestlik yapanların bu masrafı karşılamamak için şov yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 18:09:00 -
Uzman köpek eğitmeninden köpekperestleri çıldırtacak paylaşım!

YENİ AKİT  ANKARA

Başıboş köpek sorunu hız kesemeden devam ederken köpekperestler de bu durumdan nemalanmaya devam ediyor.

Hayvanların sokaklarda başıboş bir şekilde gezmesi için elinden geleni yapan güruh son olarak Başıboş Köpek Platformu tarafından, insanların sokaklarda güvenli bir şekilde dolaşması için geliştirilen Havrita.com’u hedef alıp sitenin erişime kapatılmasını sağladı.

İnsan sağlığını hiçe sayan köpekperestlere tepki gösteren Uzman köpek eğitmeni Şebnem Erdem sosyal medya hesabı üzerinden köpekperestleri çıldırtacak bir paylaşım yaptı.

Erdem paylaşımında, “Sokaktaki bir köpekle fotoğraf çekilmek yerine, eve almak, günde 4 kez gezdirmek, yıllık 20 bin kadar masraf yapmak, özverili olmak,standartları değiştirmek, eğitmek gerekir ama şov baldan tatlı tabi.. Ya da sürülerin arasından geçmek ( sabah çok erken ve gece ) mümkünse onların yaşadığı, sabahlara kadar insanları uyutmadıkları arka mahallelerde birkaç gece konaklamak..yap desen yap(A)mazlar” dedi.

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