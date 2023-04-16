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Aktüel Uzman komandolar yemin etti
Aktüel

Uzman komandolar yemin etti

Yeniakit Publisher
2023-04-16 00:36:00 -
Uzman komandolar yemin etti

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında yemin töreni düzenlendi.

34. Dönem Jandarma Komando Uzman Erbaş Yemin törenine, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Kurtoğlu, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol, ilçe protokolü ve asker aileleri katıldı. Bin 591 uzman erbaş bayrağa ve silaha el koyarak askerlik yemini etti. Yemin edilmesinin ardından tören geçişi yapıldı.

Albay Küçükbaşol, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Kurtoğlu'na plaket takdim etti.

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