Dünya Çin'in Yünnan eyaletinde maden çökmesi sonucu 5 kişi öldü
Çücing iline bağlı Huize ilçesindeki bir köyde kaçak işletilen maden ocağı gece saatlerinde çöktü. Olayda, çökme sırasında ocakta bulunan 6 kişiden 5'i yaşamını yitirdi, 1'i ise yaralandı.

Çin’in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde meydana gelen 82 işçinin yaşamını yitirdiği maden patlaması, ülkede son yılların en büyük iş güvenliği felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Soruşturma devam ederken bu defa Yünnan’da kaçak maden çöktü, ilk belirlemelere göre 5 kişi can verdi.

Çin'de ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinde kaçak işletilen bir madenin çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Çücing iline bağlı Huize ilçesindeki bir köyde kaçak işletilen maden ocağı gece saatlerinde çöktü.

Acil durum, kamu güvenliği, itfaiye ve sağlık birimlerinden ekiplerin müdahale ettiği olayda, çökme sırasında ocakta bulunan 6 kişiden 5'i yaşamını yitirdi, 1'i ise yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Ömer

Bize ne batsınlar
