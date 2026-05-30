Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı Kritik gün! CHP'de iki ayrı bayramlaşma, iki ayrı merkez! Gözler Ankara'da: Kılıçdaroğlu ne açıklayacak? Her dakika kalabalık artıyor: Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez Genel Merkez'de! Şimdi arınma zamanı... Özgür Özel ve Özkan Yalım'ın WhatsApp kayıtları gündemi sarstı! Ahlatlıbel planı mesajlarda: Tamar Tanrıyar'dan çok özel iddialar Kılıçdaroğlu temizliğe başlıyor: CHP'de 5 isim topun ağzında! Down Sendromlu çocuğun Erdoğan sevgisi! Fetih coşkusuna damga vuran görüntü Habertürk ne yapmaya çalışıyor? Kurban Bayramı sabahı köpek yayını! İzmir'de çocuk istismarı şoku! 11 yaşındaki çocuğun müstehcen görüntüleri savcılığı harekete geçirdi Kılıçdaroğlu'ndan adaylık sinyali: Genel merkezdeki afişlerde dikkat çeken detay Küresel haydutu çıldırtan karar: Trump'ın ismi sökülüp atıldı!
Okyanusta dehşet gecesi! ABD uçakları o gemiyi füzelerle vurdu

İran ve ABD arasındaki gerilim Basra ve Umman Körfezi'nde sıcak çatışmaya dönüştü. ABD ordusunun, İran limanlarına yönelik başlattığı acımasız deniz ablukası kapsamında, uyarılara rest çekerek limana yaklaşmaya çalışan Gambiya bayraklı dev bir ticari gemiyi havadan vurarak etkisiz hale getirdiği bildirildi.

ABD ordusunun, İran'a uyguladığı deniz ablukası kapsamında İran'a ulaşmaya çalışan bir başka ticari gemiyi daha hedef alarak etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Durum hakkında bilgi sahibi olan bir ABD yetkilisi, bugün Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik ablukasının sürdüğünü belirtti.

Söz konusu yetkili, ABD ordusunun, bugün, İran limanlarına uygulanan ABD ablukasını kırmaya çalışan Gambiya bayraklı "Lian Star" adlı dökme yük gemisine müdahalede bulunarak durdurduğu bilgisini paylaştı.

İlgili ticari geminin, gece boyunca İran limanına girmeye çalışırken ABD güçlerinin yaptığı çok sayıda uyarıyı dikkate almadığı, bunun üzerine Umman Körfezi'nde ABD uçaklarınca etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

 

ABD güçlerinin gemiye çıkmadığı ve geminin sürüklenmeye devam ettiği kaydedildi.

Son müdahaleyle birlikte, ABD ordusunun şu ana kadar abluka ihlalini gerçekleştirmeye çalışan 6 gemiyi hedef alarak durdurduğu bilgisine yer verildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik 13 Nisan'da başlayan deniz ablukası kapsamında rotası değiştirilen gemi sayısının en son 26 Mayıs’ta 108 olduğunu bildirmişti.

demekki neymiş iran boş konusyormus

amerika ne derse o oluyor dünya düzeni baska sey beklemeyin

2 tarafta güç topluyor

bol bol silahlanıyorlar bakalım görelim anlasma göstermelik bir kağıt amerikanın umurunda değil <<nasılsa harcamaları arapalr yapıyor
