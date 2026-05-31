Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının perde arkası: Yeni ifşalar gelebilir

Sabah yazarı Mahmut Övür, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeleri kaleme aldığı yazısında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2,5 yıl sonra parti genel merkezine dönüşünün siyasi açıdan önemli sonuçlar doğuracağını belirtti.

Övür, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının merakla beklendiğini ifade ederek, "O da hakkını verdi ve tarihi bir konuşma yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'DEKİ MÜCADELEYE "AHLAKİ HESAPLAŞMA" TANIMI

Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında kullandığı "Bizim kitabımızda intikam yoktur, iftira yoktur, kin yoktur" sözlerine dikkat çekerek, CHP'de yaşanan iç mücadelenin çerçevesinin çizildiğini savundu.

Övür'e göre Kılıçdaroğlu, parti içindeki çatışmayı kişisel değil "ahlaki hesaplaşma" olarak tanımladı.

"ÖZÜR DİLİYORUM" ÇIKIŞI

Yazıda en dikkat çekilen noktalardan biri de Kılıçdaroğlu'nun öz eleştirileri oldu.

Mahmut Övür, CHP liderinin parti tabanından açık şekilde özür dilemesini "CHP tarihinde bir ilk" olarak değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun, parti içerisindeki bazı gelişmeleri zamanında fark edemediğini söylemesinin önemli bir siyasi mesaj içerdiğini belirten Övür, bunun geçmiş dönem yönetimine yönelik dolaylı bir muhasebe anlamına geldiğini ifade etti.

FETÖ VE YOLSUZLUK İDDİALARI TARTIŞILACAK

Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında yer alan FETÖ ve yolsuzluk vurgularının önümüzdeki dönemde CHP içinde yeni tartışmaları beraberinde getireceğini savundu.

Övür, özellikle kurultay sürecinde ortaya atılan iddialar ve bazı belediyelere yönelik suçlamaların siyasi gündemde daha fazla konuşulacağını ileri sürdü.

"YENİ İFŞALAR GELEBİLİR"

Sabah yazarı, kurultay sürecine ilişkin tartışmaların henüz kapanmadığını belirterek, delege pazarlıkları ve kurultay sürecine ilişkin yeni iddiaların gündeme gelebileceğini öne sürdü.

Övür, bu başlıkların CHP içindeki güç mücadelesini daha da derinleştirebileceğini ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL'E ELEŞTİRİ

Mahmut Övür, aynı saatlerde Güvenpark'ta konuşan Özgür Özel'in mitingine de değindi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında daha uzlaştırıcı ve sakin bir üslup benimsediğini savunan Övür, Özgür Özel cephesinde ise daha sert ve öfkeli bir atmosferin hakim olduğunu ileri sürdü.

Övür, ortaya çıkan tablonun CHP içerisindeki ayrışmanın daha görünür hale geldiğini gösterdiğini belirterek, yaşanan sürecin parti içinde yeni kırılmalara yol açabileceğini savundu.

CHP'DE YENİ DÖNEM TARTIŞMASI

Mahmut Övür'e göre Kılıçdaroğlu'nun konuşması, yalnızca geçmişe dönük bir hesaplaşma değil, aynı zamanda CHP'nin geleceğine ilişkin yeni bir yol haritasının da işareti niteliğinde.

Övür, önümüzdeki günlerde CHP içindeki tartışmaların daha da sertleşebileceğini ve parti yönetimine ilişkin yeni gelişmelerin yaşanabileceğini ifade etti.