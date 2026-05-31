Rafael Leao Milan'dan ayrılacağını açıkladı!

Transfer piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ederken Milan'ın yıldız oyuncusu Rafael Leão geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Leao için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları gündemdeydi. Portekizli futbolcu, Milan'dan ayrılacağını resmen açıkladı.

"MILAN'A VEREBİLECEĞİM HER ŞEYİ VERDİM"

Adını Milan tarihine yazdırdığını belirten Rafael Leao, sport tv'ye yaptığı açıklamada"Bence kişisel olarak Milan'a verebileceğim her şeyi çoktan verdim. Gelişmeme çok yardımcı olan, zor zamanlarımda bana destek olan bir kulüptü. Neyse ki adımı tarihe yazdırmayı da başardım" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR LİGDE YENİ BİR MEYDAN OKUMA HEDEFLİYORUM"

Yeni bir meydan okuma hedeflediğini vurgulayan Rafael Leao, "Ve tabii ki, sanırım herkesin hayalleri, başarmak istediği, hedeflediği yeni meydan okumalar vardır. Ben de yeni bir ligde yeni bir meydan okuma hedefliyorum. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olacağım. Aynı zamanda Milan'da iyi bir iş çıkardığım için de tatmin olmuş hissediyorum" şeklinde konuştu.

PERFORMANSI

Rafael Leao, bu sezon Milan'da 31 maça çıktı ve 10 gol ile 3 asist üretti.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

26 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Rafael Leao'nun Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

KARİYERİ

Sporting Lizbon altyapısında yetişen Rafael Leao daha sonra Lille forması giymişti. Milan, 2019-2020 sezonu başında Rafael Leao için 49 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödemişti.

Portekiz Milli Takımı'nda 43 kez süre alan Rafae Leao, 5 gol sevinci yaşadı.