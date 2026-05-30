Son dakika! Hain Kemal sloganları arasında Mansur'u gören Özgür gaza geldi: Beni seven arkamdan gelsin..!

Özgür Özel, vatandaşları selamladıktan sonra "Hain Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı. Özel'in açıklamaları şöyle oldu: "Partimiz kurulduğu günden beri tarih boyunca, Sivas Kongresi'nden bugüne çok zor günler geçirdi. Mallarına el kondu. Kapısı kapatıldı. Partinin genel başkanlar hapse atıldı. Bu partiye her kötülük yapıldı hiç kimsenin gücü Cumhuriyet Halk Partisi'ne yetmedi! Tarihte ilk kez... Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilen genel başkanı değiştirip atama yapmaya kalktılar, kayyum getirdiler. Keşke birilerinin söylediği gibi bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi olsa."

"Meseleyi doğru görelim, doğru şekilde koyalım. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi değildir. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değildir! Burada iktidara yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi değil, iktidarla yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi istiyorlar. Açıkça ifade ediyoruz. Kimse bu milleti ve bu devleti de küçük görmesin. Kimse bu devleti emir eri sanmasın. Derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. CHP atama kabul etmez."

MANSUR'U GÖRÜNCE GAZA GELDİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş da Özgür Özel'e destek için Güvenpark'a geldi. Mansur’u görünce gaza gelen Özgür Özel, şöyle devam etti. "Bu cendereden bu partiyi çıkarmak için hukuki mücadele, siyasi mücadele ve canımızı bedenimizi ortaya koyarak fiziki mücadeleye var mısınız? Benimle birlikte Anıtkabir’e yürümeye var mısınız? Beni seven arkamdan gelsin. Anıtkabir'e yürüyoruz."

Özel ve Anıkabir'e doğru yürüyüş başlattı...