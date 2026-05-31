Hızlı trende Destici sürprizi
Yüksek Hızlı Tren ile Sivas’tan dönen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, trendeki yolculara çikolata dağıtarak Kurban Bayramlarını kutladı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Tokat ve Sivas'ta gerçekleştirdiği programların ardından dönüş yolculuğunda yüksek hızlı trende vatandaşlara sürpriz yaptı.
Trendeki yolcuların yanına giden Destici, vatandaşların bayramını kutlayarak, çikolata ikramında bulundu.
Yolcularla sohbet eden Destici, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren müstesna günler olduğunu ifade etti.
Yolcular da Destici'ye teşekkürlerini iletti.