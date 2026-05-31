İstanbul Boğazı, göz kamaştırıcı bir değişimle tamamen turkuaz renge bürünerek görenleri kendine hayran bıraktı.
Tarihi yarımadayı çevreleyen sular turkuazın en güzel tonuna bürünürken, bu muhteşem doğa olayı havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
Tarihin ve doğanın büyüleyici buluşma noktası olan Rumelihisarı, Boğaz'ın bu yeni rengiyle birleşince adeta bir tablonun parçasını andırdı.
Masmavi suların ortasındaki zarafetiyle bilinen Kız Kulesi, etrafını saran turkuaz tonları sayesinde ziyaretçilerine seyirlik manzaralar sundu.
Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Boğaz'ın bu nadide rengiyle bir araya gelerek gökyüzünden eşsiz enstantaneler oluşturdu.
İstanbul'un simge mekanları ve tarihi dokusu, denizdeki bu büyüleyici renk değişimiyle birlikte seyrine doyumsuz bir güzelliğe kavuştu.
Boğaz hattı boyunca uzanan muazzam manzara, hem kent sakinleri hem de turistler için unutulmaz fotoğraf kareleri ve anlar biriktirme fırsatı sağladı.
Doğanın sunduğu bu benzersiz görsel şölen, megakentin yeşili ve mavisiyle birleşerek izleyenlerin adeta aklını başından aldı.
