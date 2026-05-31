Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız!

Buğra Kardan İstanbul

Hırsızlıklarla, yolsuzluklarla, arsızlıklarla anılan CHP’de dün yapılan bayramlaşma törenine arınma sözü ve FETÖ özrü damga vurdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin mutlak butlan kararıyla yeniden Genel Başkan koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, “Şimdi Arınma Zamanı” sloganıyla Genel Merkez’de gerçekleşen törende partiden talancıları ve rüşvetçileri ayıklayacağı mesajını verdi.

FETÖ SIZINTISI İÇİN ÖZÜR

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere yolsuzluktan tutuklu belediye başkanlarını kastederek “Yetimin hakkına göz dikip rüşvete ve talana başvuranları partiden söküp atamadığım için özür diliyorum. Delegelerin oylarını pavyon masalarında pazarlık konusu yapanları, partiyi mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için özür diliyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, rüşvet skandallarıyla anılan Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibi için de “Aramıza sinsice sızan ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım uman o gafilleri koynumda beslediğim için özür diliyorum” dedi. İmamoğlu ve Özel’in protesto edilmesiyle, yolsuzlukla ve FETÖ’yle mücadelenin işaret fişeğinin atılmasıyla partide kavganın büyüyeceği tescillendi.

DÖNÜŞÜM SANCILARI

Akit’e konuşan eski CHP’li Savcı Sayan ise, şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu’nun milyonlardan af dilediğini duyduk. Rüşvet ve irtikâp rezaletlerine karışanları, FETÖ ajanlarını fark edemediği itirafında bulunduğunu gördük. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün kumpaslarına maruz kaldığını anladığına da şahitlik ettik. Temelinde FETÖ’nün projesi, İmamoğlu’nu CHP’nin başına geçirmekti. Zaten İmamoğlu, partiye zorla üye yapılmıştı. Ara formül olarak Kılıçdaroğlu kullanılmıştı. 2010’lardan söz ediyoruz. O devirde Kılıçdaroğlu popülerdi. O devirde FETÖ için Kılıçdaroğlu’ndan faydalanmak esastı. FETÖ de ‘Evvela Kılıçdaroğlu’ndan yararlanalım. Olmadı, İmamoğlu’nu devreye sokarız’ anlayışı vardı. Örgüt üyeleri, Kılıçdaroğlu’nu kandırdılar. Baykal’ı bertaraf ettiler. Kılıçdaroğlu bir yere kadar FETÖ’yle ilerledi. Oyunlarını fark edince de bir hamle yapamadı. Örgüte direnemedi, kuvveti yoktu.

APARATLARIN SONU

Her şey FETÖ’nün İmamoğlu’nu sahneye sürmesiyle başladı. İmamoğlu, örgütten gelen talimatla düğmeye bastı. Mutlak butlan kararı ise yeni bir milat oldu. Bakalım, Kılıçdaroğlu ne yapacak? Dersini almış. CHP’yi arındırmayı kafasına koymuş. Belli ki İmamoğlu ve Özel dahil pek çok isim kapının önüne konacak. Özel de İmamoğlu gibi CHP’ye dışarıdan yerleştirilmiş biriydi. FETÖ, CIA, ABD, İngiliz aklının ürünüydü. O da İmamoğlu gibi Kılıçdaroğlu’na karşı kullanmak için kenarda tutulan bir aparattı. Ancak bu aparatın da yararı olmadı. Gelinen noktada savaş kızışacak. Ancak kavgalı da olsa FETÖ’den kurtulanacak.”

Eski CHP’li Sinan Yerlikaya da şunları dile getirdi: “Mutlak butlan kararının akabinde dikkatler CHP’ye döndü. Kemal Kılıçdaroğlu’nun atacağı adımlar takip edilir oldu. Dün önemli açıklamalar yaptı. CHP’yi rüşvete bulaşanlardan arındıracağı taahhüdünde bulundu. Zaten en çok merak edilen de usulsüzlüklerle edepsizliklerle anılan isimlere yol verip vermeyeceği idi. Şu aşamada ona düşen kararlı olmak. ‘Şunu ya da bunu affedeyim’ dememek. Gaflete düşerse hüsrana uğrar.

EKREM VE ÖZEL’E İHRAÇ

İmamoğlu ve Özel idaresinde CHP’nin hâli haraptı. Yolsuzluk iddiaları, ithamları bitmek tükenmek bilmiyordu. Kemal Bey’in işi kolay değil. Birinci vazifesi taviz vermemek. Aman dileyene kanmamak. Belli ki tasfiyelere başlanacak. İmamoğlu ve Özel topun ağzında. Çünkü Kılıçdaroğlu bir yerde Londra’yla alâkalı figürlerden bahsetti. Yine FETÖ’yle mücadele de eksende olacak. Çünkü Kılıçdaroğlu, bir yerde örgüt ajanlarını fark edemediğinden duyduğu pişmanlığı belirtiyor ki bu da yeni bir temizliğin işaret fişeği olmalı. Onun için zor bir dönem. Sancılı bir dönüşüm olacak. Temizliğin tereyağından kıl çeker gibi olmayacağı, hemen gerçekleşmeyeceği muhakkak. Gerilim artacak. Kavga gürültü olacak.”