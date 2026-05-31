Ancak bu cezalar sizi adam eder... Trafik canavarına 225 bin lira para cezası

Kadıköy'de, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 225 bin lira idari para cezası verildi.

Kadıköy'de, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 225 bin lira idari para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "sanal devriye" çalışmaları kapsamında, bir sürücünün aracıyla trafik güvenliğini tehlikeye attığına yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını tespit etti.

Görüntülerin Kadıköy'de çekildiğini belirleyen polis ekipleri, sürücü B.Ö'yü gözaltına aldı.

 

225 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde zabıtanın uyarı ve işaretlerine rağmen dur ikazına uymayarak kaçmak" ile "hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak" maddelerinden toplam 225 bin lira para cezası kesildi.

Hakkında adli işlem başlatılan sürücü B.Ö'nün aracı 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kılıçarslan

Bence bu cezada az .Adama 1 milyon ceza arabayı müsadere edecen en az 6 ay hapis.Ayrıca ehkiyetin iptali ve ömür boyu araç kullanmaktan men

Ferit

cezalar caydırıcı olmalı, vurdumduymazlık yaratmamalı. 225 bin TL ceza ödenemeyeceği için adam umursamayacaktır. af çıkıncaya kadar bekleyecektir.
