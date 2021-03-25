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Ekonomi Uzman isimden yatırımcılara hayati uyarı! 'Gözünüz orada olsun'
Ekonomi

Uzman isimden yatırımcılara hayati uyarı! 'Gözünüz orada olsun'

Piyasalardaki son durumu değerlendiren stratejist Cüneyt Paksoy, yatırımcılara "Gözünüz dolar endeksinde ve ABD 10 yıllıklarda olsun." uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 15:34:00 - 2021-03-25 15:34:53
Uzman isimden yatırımcılara hayati uyarı! 'Gözünüz orada olsun'

Stratejist Cüneyt Paksoy küresel piyasalardaki son gelişmeleri, yaşanan hareketleri yorumladı. Piyasanın gündeminin oldukça yoğun olduğunu belirten Paksoy, pandeminin sert etkilerinin sürdüğünü ifade etti. Paksoy, piyasaların oynak olacağını beklediği tarihleri de açıkladı.

"Gözünüz dolar endeksinde ve ABD 10 yıllıklarda olsun"

Dolar endeksindeki görünümün kritik eşikte olduğunu belirten Paksoy, önemli detaylar verdi. Paksoy, yatırımcılar için "Gözünüz dolar endeksinde ve ABD 10 yıllıklarda olsun." diye konuştu.

Dolar/TL'deki son durumu da değerlendiren Paksoy, dikkat edilmesi gereken seviyeleri söyledi.

Cüneyt Paksoy, Borsa İstanbul'da yaşanan son gelişmeleri yorumladı ve yatırımcılara önemli mesajlar verdi.

Yayının son bölümünde Paksoy, altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve "Alım yapacaklar dikkatli olsun. Kısa vade stratejimiz çalışıyor ama orta ve uzun vadede de altın portföylerde olmaya devam etmeli." ifadelerini kullandı.

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