Sağlık Uzman isimden önemli uyarı! Ramazan ayında bardak bardak kahve ve çay içenler dikkat
Sağlık

Uzman isimden önemli uyarı! Ramazan ayında bardak bardak kahve ve çay içenler dikkat

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uzman isimden önemli uyarı! Ramazan ayında bardak bardak kahve ve çay içenler dikkat

Ramazan'da sahur ile iftarda ardı ardına içilen çay ve kahvenin vücuttan su atımını artırdığı, gün boyu susuzluk ve halsizlik riskini yükselttiği belirtildi.

Ramazan ayında uzun süren açlık ve susuzlukla baş etmenin yolu, sahurda yapılan doğru tercihlerden geçiyor.

 

Bu gıdalardan uzak durun

Erzurum Şehir Hastanesi, Ramazan Ayı'nda sağlıklı beslenme ile ilgili vatandaşlara önerilerde bulunuyor ve bunları uzmanların dilinden paylaşıyor. Şehir Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda; Diyetisyen Merve Tekin, sahurda doğru besin seçimleri yapmanın, gün boyu enerjik kalınmasını sağladığını ifade ederek, "Özellikle basit karbonhidratlardan yani beyaz ekmek, tatlılar ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak önemlidir. Çünkü bu tür besinler hızlıca kana karışır, ancak kan şekerini hızlı yükseltir ve ani düşmesine sebep olur, bu da sizi erken açlık ve yorgunluk hissiyle karşı karşıya bırakır. Ayrıca, tuzlu yiyeceklerden uzak durmak da sağlığınız için önemlidir. Aşırı tuz, su kaybına neden olur ve iftar saati gelene kadar dehidrasyona yol açabilir. Bununla birlikte sahurda ve iftarda fazlaca tüketilen çay ve kahvede vücudunuzdan su hamlesine sebep olur. Bu nedenle çay ve kahve tüketimlerinizi de sınırlandırmanız oldukça önemlidir" dedi.

