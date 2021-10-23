  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Uzman isimden kritik uyarı! Tuzu o zamandan önce yemeğe katmayın
Sağlık

Uzman isimden kritik uyarı! Tuzu o zamandan önce yemeğe katmayın

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, sofralarda hangi tuzun kullanılması gerektiğine dair önemli ipuçları verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 18:10:00 -
Uzman isimden kritik uyarı! Tuzu o zamandan önce yemeğe katmayın

Tuz, sodyum ve klor olmak üzere iki elementten oluşan kristal bir mineraldir; tuzlu su buharlaştırılarak veya yeraltı tuz madenlerinden katı tuz çıkarılarak üretilir. Tuz, gıdaları tatlandırmak için yaygın olarak kullanılmasının yanında içeriğindeki sodyum, sıvı dengesi, sinir iletimi ve kas kasılması gibi çeşitli biyolojik işlevlerde de önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, çok fazla sodyum tüketimi kan basıncını yükselterek kardiyovasküler hastalıklara yol açabilir. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

Kaya tuzu, son yıllarda, fazla miktarda tuz tüketiminin zararlarının anlaşılmasıyla sofra tuzuna alternatif olarak kullanılan ve daha az zararlı olduğuna inanılan bir tuz türüdür. Peki gerçekten öyle midir? Buyurun bakalım…

Sofra tuzu

Sofra tuzu, en yaygın olarak kullanılan tuz türüdür. Yeraltı yataklarından çıkartılır, yabancı maddelerden arındırmak için yüksek oranda rafine edilir ve topaklanmayı önleyici katkı maddeleri eklenir. %97 veya daha yüksek oranlarda sodyum klorür içeren sofra tuzu, iyot ile zenginleştirilir. Sofra tuzuna iyot eklenmesiyle, yaygın bir halk sağlığı sorunu olan hipotiroidizm, zihinsel engellilik, endemik kretenizm gibi iyot eksikliği hastalıklarına karşı etkili bir önlem alınmaktadır.

Kaya tuzu

Kaya tuzunun en yaygın kullanılan türü Himalaya tuzudur. Himalaya tuzu, doğal olarak pembe renkli olan ve Pakistan'daki Himalayalar yakınlarında çıkarılan bir tuz türüdür. Himalaya tuzu, sofra tuzuna göre daha az zararlı olduğu düşüncesiyle tercih edilse de Himalaya tuzu da yüksek oranlarda sodyum içermektedir dolayısıyla sofra tuzu yerine kaya tuzu kullanılması, yüksek sodyum tüketiminin neden olduğu kardiyovasküler hastalık riskinin önüne geçemez. Bununla birlikte, Himalaya tuzunun doğal hasat süreci, normal sofra tuzuna göre daha fazla miktarda mineral ve eser element içermesini sağlar ancak bu miktarlar sağlık üzerine olumlu etki edemeyecek kadar az miktardadır.

Hangi tuzu tercih edelim?

Sofra tuzu yerine kaya tuzu tercih edilmesinin tek faydası topaklanmayı önleyici katkı maddelerinden kaçınmak olacaktır ancak iyotlu sofra tuzunun iyi bir iyot kaynağı olduğu ve günlük iyot ihtiyacının karşılanmasına büyük bir destek sağladığı unutulmamalıdır. Tuz tüketimi konusunda Dünya Sağlık Örgütünün günlük 5 g tuz önerisi dikkate alınmalıdır ve iyot uçucu bir element olduğundan kayıpların yaşanmaması için iyotlu tuzlar koyu renkli kaplarda ve karanlık yerlerde saklanmalıdır ayrıca yemeğe yemek piştikten sonra eklenmelidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarih verip uyardılar! Altında rüzgar tersine dönecek
Ekonomi

Tarih verip uyardılar! Altında rüzgar tersine dönecek

Altında son dönemde yaşanan artışları değerlendiren analistler, fiyatların bu yıl 1850 dolara yükselmesini beklediklerini ancak gelecek yıl ..
SİHA'lar harekete geçti!
Gündem

SİHA'lar harekete geçti! "Türkiye'den harekat emri aldık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyon başlayacağının sinyalini vermesinin ardından böl..
Gündem

"Ülkemizi kuranlar, Anayasa için Osmanlı'ya danışmıştı"

ABD'li Demokrat siyasetçi Steve Cohen, Türkiye'nin vatanı olan Anadolu'nun binlerce yıldır medeniyetin beşiği olduğuna işaret ederek, ABD'ni..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay