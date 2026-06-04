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Gündem İBB davasında görevli bazı jandarmalara soruşturma
Gündem

İBB davasında görevli bazı jandarmalara soruşturma

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İBB davasında görevli bazı jandarmalara soruşturma

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Silivri’de görülen ve yüzlerce sanığın yargılandığı "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında görev alan bazı personel hakkında idari tahkikat başlatırken, kamuya milyarlarca liralık zarar verildiği iddiasının yer aldığı davada İmamoğlu için 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68 tutuklu ve çok sayıda tutuksuz sanık duruşmanın 11'inci haftasında hakim karşısına çıkıyor.

Bugün görülecek 45'inci duruşma önce flaş bir gelişme yaşandı.

BİR KISIM JANDARMA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası'nda mahkeme salonunda görevli Jandarma Personelleri'nin bir kısmı hakkında idari tahkikat başlattı.

 

"İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ" DAVASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu örgüt lideri olarak gösterilirken, aralarında belediye yetkilileri, iş insanları ve diğer isimlerin bulunduğu 400'den fazla sanık yargılanıyor. Sanıkların bir kısmı tutuklu bulunuyor.

İddianameye göre örgüt, ihalelerde usulsüzlük, rüşvet, yolsuzluk ve sahte fatura gibi yöntemlerle kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor; İmamoğlu 143 ayrı eylemden sorumlu tutuluyor ve hakkında örgüt kurma, rüşvet, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla 849 ila 2.430 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Dava, Mart 2026'da Silivri'de görülmeye başlandı ve 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde onlarca duruşma yapıldı. Dava sanık savunmaları ile devam ediyor.

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