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Gözler devler ligi için şaheser kadro kurmada... Can Uzun Galatasaray'a
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gözler devler ligi için şaheser kadro kurmada... Can Uzun Galatasaray'a

Galatasaray'da gözler Devler Ligi için müthiş bir kadro kurma hazırlığında...

#1
Foto - Gözler devler ligi için şaheser kadro kurmada... Can Uzun Galatasaray'a

Yeni sezon öncesi yerli rotasyonunu dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, Sky Sport'un iddiasına göre Can Uzun için resmen düğmeye bastı.

#2
Foto - Gözler devler ligi için şaheser kadro kurmada... Can Uzun Galatasaray'a

Almanya’dan Sky Sport'un paylaştığı bilgilere göre gözünü Şampiyonlar Ligi'ne diken Galatasaray, A Milli Takım'ın genç yıldızı Can Uzun için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı kulübün oyuncuya olan ilgisinin artık tamamen somut bir hal aldığı ve transferi noktalamak adına çok ciddi bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

#3
Foto - Gözler devler ligi için şaheser kadro kurmada... Can Uzun Galatasaray'a

Teknik direktör Okan Buruk'un, TFF'nin güncel kurallarını da göz önünde bulundurarak yönetimden "mutlaka alınmalı" raporu verdiği 20 yaşındaki 10 numara için süreç hızlandı. Kulislerden sızan bilgilere göre Başkan Dursun Özbek, bu dev operasyonu yürütmesi için dünyaca ünlü İtalyan menajer George Gardi’ye tam yetki verdi.

#4
Foto - Gözler devler ligi için şaheser kadro kurmada... Can Uzun Galatasaray'a

Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Can Uzun için Alman temsilcisi kapıyı 50-60 milyon Euro bandından açsa da Galatasaray'ın masaya koyduğu paket netleşmeye başladı.

#5
Foto - Gözler devler ligi için şaheser kadro kurmada... Can Uzun Galatasaray'a

Sarı-kırmızılıların, genç yetenek için 35 milyon Euro nakit ve performansa bağlı bonusları içeren tarihi bir bütçe ayırdığı, ayrıca sonraki satıştan pay maddesiyle Frankfurt'u ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

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