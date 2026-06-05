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Yeniakit Publisher
Burası Afrika değil Karadeniz! Günde 6 gram altın buluyorlar!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Burası Afrika değil Karadeniz! Günde 6 gram altın buluyorlar!

Ordu'da yaşayan Duygu ve Ömer Yılmaz çifti, 4 yıl önce başladıkları kırıntı altın madenciliğini hem hobi hem kazanç kaynağına dönüştürdü.

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Foto - Burası Afrika değil Karadeniz! Günde 6 gram altın buluyorlar!

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan 20 yıllık evli Duygu Yılmaz ve Ömer Yılmaz çifti, türkülere konu olan dere yataklarında altın arayarak hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de gelir elde ediyor. Dört yıl önce merakla başladıkları “kırıntı madenciliği” zamanla profesyonel bir uğraşa dönüşürken çift, bugün bu alanda ekipman satışı da yapıyor.

#2
Foto - Burası Afrika değil Karadeniz! Günde 6 gram altın buluyorlar!

DERE YATAKLARINDA DOĞAL ALTIN ARAYIŞI Çift, Ordu ve çevresindeki dere yataklarında özel ekipmanlarla altın kırıntısı arıyor; kullanılan yöntemlerde kazı ve delici işlemler yapılmadan, doğanın yapısı korunarak çalışma yürütülüyor. Duygu Yılmaz, yöntemin doğaya zarar vermediğini belirterek, kum ve çakıl içindeki metal parçacıklarının ayrıştırıldığını ifade etti.

#3
Foto - Burası Afrika değil Karadeniz! Günde 6 gram altın buluyorlar!

"GÜNDE 4-6 GRAM ALTIN BİLE ÇIKABİLİYOR" Yılmaz çifti, bu yöntemin yalnızca bir hobi olmadığını, aynı zamanda ekonomik kazanç da sağladığını vurguluyor. Farklı illerdeki kullanıcıların düzenli olarak altın ve değerli metal elde ettiğini belirten çift, bazı kullanıcıların günlük 4-6 gram seviyesinde altın çıkarabildiğini aktarıyor.

#4
Foto - Burası Afrika değil Karadeniz! Günde 6 gram altın buluyorlar!

DOĞA DOSTU MADENCİLİK VURGUSU Duygu Yılmaz, “kırıntı madenciliği”nin doğayı tahrip etmeden yapılan bir yöntem olduğunu belirterek, kazıcı makineler kullanılmadığını söyledi. Yılmaz, yöntemin tamamen doğal akış içindeki mineral parçacıklarını ayıklamaya dayandığını ifade etti.

#5
Foto - Burası Afrika değil Karadeniz! Günde 6 gram altın buluyorlar!

İLK BAŞTA TEREDDÜT VARDI Ömer Yılmaz ise sürecin başında insanların dere yataklarında altın arama fikrine mesafeli yaklaştığını ancak zamanla bu algının değiştiğini söyledi. Yılmaz, “İlk başta insanlar çekiniyordu ama zamanla bu iş yaygınlaştı.” dedi.

#6
Foto - Burası Afrika değil Karadeniz! Günde 6 gram altın buluyorlar!

DOĞADAN İPUÇLARIYLA ARAMA YAPILIYOR Çift, altın arama sürecinde dere yataklarının doğal yapısının önemli ipuçları verdiğini belirtiyor.

#7
Foto - Burası Afrika değil Karadeniz! Günde 6 gram altın buluyorlar!

Suyun yön değiştirdiği alanlar, doğal oyuklar ve çöküntü bölgeleri incelenerek numune alınıyor. Bu alanlarda sadece altın değil, farklı değerli ve yarı değerli taşların da bulunabildiği ifade ediliyor.

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