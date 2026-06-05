Burası Afrika değil Karadeniz! Günde 6 gram altın buluyorlar!

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan 20 yıllık evli Duygu Yılmaz ve Ömer Yılmaz çifti, türkülere konu olan dere yataklarında altın arayarak hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de gelir elde ediyor. Dört yıl önce merakla başladıkları “kırıntı madenciliği” zamanla profesyonel bir uğraşa dönüşürken çift, bugün bu alanda ekipman satışı da yapıyor.