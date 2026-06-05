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İki ilden kötü haber: İki çocuk cesedi kıyıya vurdu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İki ilden kötü haber: İki çocuk cesedi kıyıya vurdu!

Biri İzmir'de biri Yalova'da olmak üzere iki çocuğun cansız bedeni kıyıya vurmuş halde bulundu.

#1
Foto - İki ilden kötü haber: İki çocuk cesedi kıyıya vurdu!

İzmir'in Beydağ ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Alim Eray Karakuş'un cansız bedeni, mahallenin sulama havuzunda bulundu. Yalova’da ise kayıp olarak aranan 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Gezek, deniz kıyısında ölü şekilde bulundu.

#2
Foto - İki ilden kötü haber: İki çocuk cesedi kıyıya vurdu!

MAHALLE SAKİNLERİ DE SEFERBER OLDU Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan Karakuş ailesi, çocukları Alim Eray Karakuş'un (4) evde olmadığını fark edince çevrede aramaya başladı.

#3
Foto - İki ilden kötü haber: İki çocuk cesedi kıyıya vurdu!

HAVUZDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI Havuzdan çıkarılan Karakuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Karakuş'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#4
Foto - İki ilden kötü haber: İki çocuk cesedi kıyıya vurdu!

KIYIYA CESEDİ VURDU Yalova'daki acı olayda ise, Akasya Plajı’nda kıyıya bir çocuk cesedi vurduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

#5
Foto - İki ilden kötü haber: İki çocuk cesedi kıyıya vurdu!

DÜN KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞTI Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cansız bedenin, dün kayıp başvurusu yapılan Yusuf Gezek’e (9) ait olduğu tespit edildi. Bölgede savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. İncelemenin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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