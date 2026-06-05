İki ilden kötü haber: İki çocuk cesedi kıyıya vurdu!

DÜN KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞTI Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cansız bedenin, dün kayıp başvurusu yapılan Yusuf Gezek’e (9) ait olduğu tespit edildi. Bölgede savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. İncelemenin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.