Otomobil devinden Haziran ayına özel kampanya! 400 bin TL kredi imkanı!

SUZUKI VITARA Güvenlik donanımlarıyla öne çıkan Suzuki Vitara akıllı hibrit modeli, haziran ayına özel olarak 1 milyon 999 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca tüzel müşteriler için 400 bin TL kredi tutarına 6 ay vade ve sıfır faiz imkanı var. Vitara modelinin Black Edition versiyonunu tercih eden tüm müşterilere ise 65 bin TL tutarında özel bir takas desteği hakkı tanınıyor.