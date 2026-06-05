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Doğru içeriklerin düzenli kullanımıyla... Tek damlası köklere etki ederek anında gürleştiriyor... Beyindeki adenozin reseptörleri uyarısı: Kahve gerçeği... Dozunda tüketilmezse zararlı olabilir tavsiyesi... Otomobil devinden Haziran ayına özel kampanya! 400 bin TL kredi imkanı! İki ilden kötü haber: İki çocuk cesedi kıyıya vurdu! Burası Afrika değil Karadeniz! Günde 6 gram altın buluyorlar! Gözler devler ligi için şaheser kadro kurmada... Can Uzun Galatasaray'a Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı! Hummm sesi... Kulak çınlamasını Norveçli bilim adamları araştırdı! İşte detaylar... Her daim bunu yapın yoksa?!? Meyvelerin ömrünü uzatan tüyolar: Yıkayarak koyarsanız...
Otomotiv
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Yeniakit Publisher
Otomobil devinden Haziran ayına özel kampanya! 400 bin TL kredi imkanı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devinden Haziran ayına özel kampanya! 400 bin TL kredi imkanı!

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobilleriden olan Suzuki, Haziran ayına özel yeni kampanyasının detaylarını paylaştı.

#1
Foto - Otomobil devinden Haziran ayına özel kampanya! 400 bin TL kredi imkanı!

Japon otomotiv üreticisi Suzuki, akıllı hibrit teknolojisine sahip modelleri için haziran ayına özel finansman seçeneklerini devreye aldı. Kampanya kapsamında markanın popüler SUV modellerinde dikkat çekici fiyat avantajları ve kredi kolaylıkları sunuluyor.

#2
Foto - Otomobil devinden Haziran ayına özel kampanya! 400 bin TL kredi imkanı!

SUZUKI VITARA Güvenlik donanımlarıyla öne çıkan Suzuki Vitara akıllı hibrit modeli, haziran ayına özel olarak 1 milyon 999 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca tüzel müşteriler için 400 bin TL kredi tutarına 6 ay vade ve sıfır faiz imkanı var. Vitara modelinin Black Edition versiyonunu tercih eden tüm müşterilere ise 65 bin TL tutarında özel bir takas desteği hakkı tanınıyor.

#3
Foto - Otomobil devinden Haziran ayına özel kampanya! 400 bin TL kredi imkanı!

Geniş bagaj hacmiyle dikkat çeken Suzuki S-Cross modelinin Black Edition 4x2 versiyonunda tam 135 bin TL takas desteği sunuluyor. Serinin Black Edition AllGrip 4x4 versiyonunda ise bu destek tutarı 65 bin TL olarak belirlendi.

#4
Foto - Otomobil devinden Haziran ayına özel kampanya! 400 bin TL kredi imkanı!

Bu özel serilerin dışındaki standart Vitara ve S-Cross 4x4 AllGrip modellerinde de kullanıcılara 40 bin TL değerinde takas desteği imkanı veriliyor.

#5
Foto - Otomobil devinden Haziran ayına özel kampanya! 400 bin TL kredi imkanı!

Avantajlı takas desteğine ek olarak sunulan sıfır faizli ticari kredi, tüm Suzuki modellerini kapsıyor./ kaynak: ensonhaber

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