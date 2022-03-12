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Gündem Uzman isimden İstanbul'daki kar yağışı için açıklama! Saat verdi
Gündem

Uzman isimden İstanbul'daki kar yağışı için açıklama! Saat verdi

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren şehir genelinde etkili oluyor. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan son durumu anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 22:25:00 -
Uzman isimden İstanbul'daki kar yağışı için açıklama! Saat verdi

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren şehir genelinde etkili oluyor. NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan son durumu anlattı.

Çalışkan, yaptığı açıklamada, "Kar en yoğun kentin kuzeyini etkiliyor. Sarıyer, Beykoz, İstanbul Havalimanı, Arnavutköy, Eyüp, Çekmeköy, Sancaktepe, Şile arasındaki kesimi. Sarıyer'de sabahtan öğle saatlerine kadar yoğun bir kar yağışı vardı, sonra öğleden sonra ara verdi. Ama akşam saatlerinde yeniden yoğunlaştı. Şu anda ana caddelerde zaman zaman araçların kaydığını görüyoruz. Şu anda biraz hafifledi ancak ilerleyen saatlerde tekrar yoğunluğunu arttıracak. Kentin güneyine baktığımızda, yani Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Pendik taraflarında ise kar oldukça hafif. İlerleyen saatlerde 1-2 saat biraz yoğunluğunu arttırabilir. Bu gece 2'ye kadar bu şekilde devam edecek. Özellikle yine kuzeydeki ilçelerde. Çünkü yer yer 20 santimetreyi geçti kar kalınlığı. Özellikle Sancaktepe ve Sarıyer'de. Gece 2'den sonra artık hafifliyor diyebilirim. Yarın hafif bir kar yağışı var. Ve her yerde değil zaten. Hatta güneş bile çıkabilecek diyebilirim." dedi.

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Yorumlar

Neco

Akit ne zaman araç yakıt fiyatlarınin 4-5 lira fazla satıldığını konu alan bir haber yapacaksınız.zamlari petrol yükseliyor onun içinde yakıt fiyatları da yükseliyor diye haber yapıyorsunuz şimdi petrol indi 112 dolara.neden yakıt fiyatları düşmüyor diye haber yapmıyorsunuz.neden milletin yanında olmuyorsunuz.
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