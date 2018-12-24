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Uzman isimden flaş açıklama: Suriye'deki ABD askeri o bölgeye gönderilecek'

Iraklı askeri strateji uzmanı Ahmed Şarifi, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının askeri bir manevra olduğunu açıkladı. Şarifi, "Bölgedeki askerler Irak'taki üslere gönderilecek" dedi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:48
Uzman isimden flaş açıklama: Suriye'deki ABD askeri o bölgeye gönderilecek'

Iraklı askeri strateji uzmanı Ahmed Şarifi, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekmesinin bir manevra olduğunu ve askerlerin Irak'taki üslere nakledileceğini belirtti.

Sputnik'e konuşan Şarifi, "Elimizdeki bilgiye göre, Amerikalılar Erbil'deki üssü genişletmeye başladı bile. Askerlerin bir kısmı, Bağdat ile Irak-Suriye sınırı arasında yer alan Ayn el-Esad üssüne yollanacak. Böylelikle Amerikalılar, Suriye'deki durumu yakından takip edebilecek. Bu operasyonun yasal temelini, Bağdat ile Washington arasındaki işbirliği anlaşması oluşturuyor. Ayrıca Washington'un Birleşmiş Milletler'den DAEŞ'e karşı operasyon için aldığı yetki var" dedi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:48
  1. ABD
  2. Irak
  3. Suriye

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