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Uzman isimden çok konuşulacak sözler: Türkiye vazgeçerse ABD'li şirket çıkmaza girer

Havacılık sitesi avia.ru'nun genel yayın yönetmeni Roman Gusarov, Türkiye'nin Boeing'i reddetmesi halinde ABD'li şirketin büyük bir çıkmaza gireceğini söyledi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:45
Uzman isimden çok konuşulacak sözler: Türkiye vazgeçerse ABD'li şirket çıkmaza girer

Havacılık sitesi avia.ru'nun genel yayın yönetmeni Roman Gusarov, Türkiye'nin Boeing uçaklarının alternatifini kolayca bulabileceğini ve olası bir ret halinde ABD'li şirketin büyük bir kayıp yaşayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD tarafından yaptırım uygulanması halinde Boeing alımını da gözden geçirebilecekleri açıklamasını Sputnik'e değerlendiren Gusarov, "Türkiye'nin sivil havacılığı geliştirme konusunda çok ciddi arzuları ve yeni yolcu uçakları alımıyla ilgili büyük planları var. Eğer Türkiye ve ABD karşılıklı ekonomik yaptırımlar uygularsa, Ankara'nın elinde Avrupa'da üretilen Airbus'lar gibi bir alternatifi her zaman var. Bu uçaklar, Amerikan uçaklarının hiçbir şekilde gerisinde değil. Aksine bazı uzmanlara göre Airbus, bazı açılardan Boeing'in önünde" dedi.

"Ankara yaptırımlara sert bir yanıt vermiş olur"

Bu bağlamda Türkiye'nin Boeing'den vazgeçmesi halinde ciddi bir kayıp yaşamayacağının kaydeden Gusarov, Ankara'nın bu hamleyle ABD'nin olası yaptırımlarına oldukça sert bir yanıt vereceğini vurguladı.

Boeing'in de milyarlarca dolarlık bir kayıp yaşayacağına işaret eden Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tek koridorlu modern bir Boeing 737'nin fiyatı 2 milyar doların üzerinde. Yani, Boeing'in sadece satıştan milyarlarca dolarlık kaybı olacak. Bunun dışında Boeing yedek parça, onarım ve diğer işlerde on yıllarca süren işbirliğinde de ciddi paralar kazanıyor. Eğer Türk şirketleri Avrupalı üreticileri tercih ederse, tüm bu milyar dolarları Avrupalılar alacak."

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Sayın Trump'a Osaka'da onu söyledim, 'Sizden Patriot almadıysak da sizden biz, 100 yeni nesil Boeing alıyoruz. Bu alışveriş değil mi? Yine de verecekseniz verin. Bu yeni nesil Boeing'in birisi geldi. Ödemesini yapıyoruz, biz iyi müşteriyiz. Böyle giderse bu konuda da düşünmek zorunda kalacağız" diyerek yaptırım uygulanması halinde Boeing alımını da gözden geçirebileceklerini vurgulamıştı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:45
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Boeing

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