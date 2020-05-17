Uzman isimden ABD ile yaşanan krizle ilgili çok konuşulacak sözler: F-35'leri Türkiye'ye verecekler

Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağına yönelik iddialarla ilgili konuştu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tolga Özbek, F-35'lerin Türkiye'ye verileceğini öne sürdü.

Türkiye'nin F-35'den çıkarılması sonrası her iki tarafın da etkileneceğini söyleyen Özbek, "F-35'in motor parçaları çok hassas, yüksek tekniklerle dökülmesi ve üretilmesi gerekiyor. Türkiye'nin F-35'ten çıkarılmasına rağmen Mart 2020'ye kadar parça üretimine devam edeceği açıklanmıştı. Hatta üretimler artmış ve iki vardiya çalışan şirketler üç vardiyaya çıkarılmıştı. Mart ayı geçildi fakat Türkiye parça üretmeye devam ediyor. Niye bunu gerçekleştiriyor? Çünkü Türkiye bu konuda tecrübesini ve aksaksız üretimini sürdüren kalitesi yüksek. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin F-35'lere ilişkin Sayıştay raporu ortaya çıktı. Bu raporda Türkiye'nin çekilmesi halinde üretim maliyetlerinin yükseleceği belirtildi. Türkiye'nin programdan çıkarılması endüstrimizi derinden etkileyebilir" dedi.

"F-35'leri verecekler"

Özbek, F-35'lerin Türkiye'ye elbet bir gün verileceğini belirterek, "Türkiye, F-35'lere 1.8 milyar dolar ödedi. 12 milyar dolarlık ödeme söz konusu, Türkiye'nin 8 ila 10 milyar dolar arası sanayi katkısı vardır. Peki ne olacak F-35'lere. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecekte F-35'leri Türkiye'ye vereceğine inanıyorum. Bu uçaklar nasıl gelir? Dış askeri satışlarla ya da başka amaçla satılır. Bunu tahmin etmek zor. F-35'leri Türkiye'yi verebilirler. Bölgede güç dengesi ise tartışma konusudur. Bu olaylar dış politikanın etkin olduğu konulardır. Süreçten etkilenmemek için kendi hava savunma sisteminizi oluşturmanız lazım.Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı ile birlikte bu konuda çok önemli adımı var" dedi.