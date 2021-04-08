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Ekonomi Uzman isim 'Verdiğimiz seviyeleri gördük' deyip altın için yeni rakamı açıkladı
Ekonomi

Uzman isim 'Verdiğimiz seviyeleri gördük' deyip altın için yeni rakamı açıkladı

Stratejist Cüneyt Paksoy, "Kısa vadeli analizimiz realize oldu. Verdiğimiz seviyeleri gördük." diyerek altındaki uzun vadeli yeni tahminin açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 16:35:00 -
Uzman isim 'Verdiğimiz seviyeleri gördük' deyip altın için yeni rakamı açıkladı

Stratejist Cüneyt Paksoy, piyasalardaki seyri ve son gelişmeleri ayrıntılarıyla anlattı.

Dolar endeksine ilişkin açıklamalarda bulunan Paksoy, dolar/TL ile ilgili "Piyasalar, Merkez Bankası'nın gelecek hafta açıklayacağı faiz kararını bekliyor. 8.50-8.55 önemli eşik. Bu seviyeler geçilmedikçe stres artmaz." diye konuştu ve teknik-temel dinamikleri açıkladı.

Cüneyt Paksoy, Borsa İstanbul'daki son gelişmeleri de aktardı ve önemli kritik seviyeleri paylaştı.

Yayının son bölümünde vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili de konuşan Paksoy, "Kısa vadeli analizimiz realize oldu. Verdiğimiz seviyeleri gördük." dedi ve orta-uzun vadede 500-550 bandının tekrar görüleceğinin altını çizdi.

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