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Siyaset Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Siyaset

Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı. Teklifi Bahçeli ile birlikte Feti Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzaladı.

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme tamamlandı. Toplam 12 maddeden oluşan ve Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen yasa teklifinin bu hafta sonuna kadar TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesi planlanıyor.

Hazırlanan 12 maddelik yasal düzenlemenin adı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olarak belirlendi.

AK Parti grubunda imzaya açılan teklif için MHP cephesinde ilk imzayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli attı. Bahçeli'nin yanı sıra Feti Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da metne imza koyarken, tasarı üzerindeki imza sürecinin bugün saat 17.00'ye kadar tamamlanması öngörülüyor.

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