Arap sabununun 10 farklı kullanım alanı merak konusu! Servet ödemeyin: Koltuklar için piyasada en güçlü ürün

Evde doğal temizlik mümkün mü?

Sadece su ve sabun ile temizlik sizin için yeterli olmayabilir bu durumda devreye yüzyıllardır kullanılan Arap sabunu devreye giriyor.

Arap sabununun 15 farklı kullanım alanı!

Arap sabunu ile makine bile olsa çamaşır yıkamak mümkündür. Özellikle beyaz çamaşırlarınız yumuşacık ve bembeyaz olacak üstelik yumuşatıcı kullanmak zorunda kalmayacaksınız. 1 Kapak miss arap sabunu ve 1 kapak çamaşır sodasını deterjan gözüne koyun ve çamaşırlarınızı her zamanki gibi yıkayın. Tüllerinizi de aynı yöntemle yıkayabilirsiniz.

Muhteşem doğal el sabunu! Evet arap sabununu harika bir sıvı sabun haline getirebilirsiniz. Özellikle ellerinizde egzama varsa sulandırılmış arap sabunu elleri yumuşacık yapıyor.

Doğal böcek ilacı! Arap sabununu 3/1 oranında sulandırın, sprey şişesine doldurun ve ayda bir kere evdeki bitkilere sıkın. Bu şekilde böceklenme olmaz olsa da böcekler kısa sürede çiçeği terk eder.

Yağlı tencereleri pırıl pırıl yapın. Eğer tencereniz telle ovmaya uygunsa en ince bulaşık teli ve bir miktar arap sabunu ile ovalayıp durulayın. Hassas, teflon ya da çizilmesini istemediğiniz bir tencere ise biraz arap sabunu ve poşetle tüm dışını ovalayın ve durulayın.

Koltukları silmek için kullanın. Sıcak yarım kova suya iki kaşık arap sabunu koyun bir parça eski tül ile beraber koltukları silin.

Fırın için doğal temizleyici: Fırının raflarını çıkartın içini bezle ıslatıp macunu her yerine sürün. Kapağını kapatın ve sabaha kadar bekletin. Sabah tüm içini her yeri temizlene kadar silin. İşte bu kadar miss gibi temiz fırın hazır.

Bulaşık yıkamada: Arap sabunu ile hem elde hem de makinede bulaşık yıkamak mümkün. Elde bulaşık yıkamak için çok az arap sabununu sıcak su ile karıştırın, makine için bir tatlı kaşığı dolusu arap sabununu bulaşık makinesinin gözüne koyun ve kapatın. her zamanki gibi yıkayın.

Duşakabin temizliğinde: Duş kabinleri çabuk kireçlenir ve çirkin bir görüntüsü olur. Arap sabunu ile her duştan sonra silin hem geç kirlenir hem de sürekli pırıl pırıl olur.

Ahşapları pırıl pırıl yapın: Evinizi süpürdünüz şimdi sıra silmede temizlik suyuna 1 kapak arap sabunu dökün içine temiz bir bez atıp yıkayın ve önce tüm mobilyaların tozunu alın, sonra aynı su ile yerleri silin. Ahşaplar zarar görmeden pırıl pırıl olacaktır.

Arap sabunu, kimyasal içermeyen doğal yapısı ve leke çıkarıcı gücü sayesinde koltuk temizliğinde güvenle kullanılabilir. Bir kova ılık suya bir veya iki kapak arap sabunu ekleyerek mikrofiber bez yardımıyla koltuklarınızı kumaş yönüne doğru silebilir, ardından temiz ılık suyla durulayabilirsiniz.

Halıları silin: Arap sabunu ile silinen halılar pırıl pırıl olur renkleri de zarar görmez üstelik öyle deli gibi silmeniz bile gerek yok şöyle üstünden yapsanız bile halınız ışıldayacaktır.

Piyasada "en güçlü" temizleme performansını sunan ürünler, yoğun kıvama sahip, sentetik köpürtücü veya parfüm barındırmayan hakiki sıvı ya da katı geleneksel Arap sabunlarıdır. Banyo temizliğinde; Küvet, duşakabin, lavabo temizliğinde Arap sabunu çok etkilidir.