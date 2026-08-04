Bakan Çiftçi, Libyalı mevkidaşını ağırladı! 5 asrı aşan kardeşlik…

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı İmad et-Trabelsi'yi İçişleri Bakanlığında ağırladı. Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, güvenlik iş birliği, Kolluk İş Birliği Mutabakat Muhtırası ve Kolluk Destek Misyonu, düzensiz göçle mücadele başlıklarının ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği dış politika vizyonu çerçevesinde iki ülke arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağları vurgulandı.

LİBYA KOLLUK KUVVETLERİNE EĞİTİM

Görüşmede, Türkiye ile Libya arasındaki beş asrı aşan tarihi bağlar ile iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri bir kez daha teyit edilirken, güvenlik alanındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi, kolluk teşkilatları arasındaki koordinasyonun artırılması ve eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Bu kapsamda, iki ülke arasında imzalanan Kolluk İş Birliği Mutabakat Muhtırası ile Kolluk Destek Misyonuna ilişkin süreç de değerlendirildi. Halihazırda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelin Libya'da kolluk eğitim faaliyetlerini yürüttüğü belirtilirken, Türkiye'de ve Libya'da devam eden eğitim faaliyetlerinin daha sistematik hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

DÜZENSİZ GÖÇ TEDBİRLERİ

Görüşmede güvenlik alanındaki mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ve Libya Milli Birlik Hükümeti arasında düzensiz göçle ilgili alınan tedbirler görüşüldü. İki ülkenin göç ile ilgili iş birliği çalışmalarını karşılıklı geliştirilmesine yönelik mutabık kalındı.