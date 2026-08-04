Kötü şöhretli Guatemala'da alarm! Fuego Yanardağı patladı, tahliyeler başladı

Dünyanın en sert cezaevi koşullarıyla sık sık gündeme gelen Guatemala, bu kez Fuego Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle alarm verdi. Turuncu alarm ilan edilirken, çevredeki köyler tahliye edildi, yollar kapatıldı ve okullarda eğitime ara verildi.

Kamuoyunda sert güvenlik politikaları ve kötü muamele iddialarıyla anılan Guatemala, bu kez doğal afetle gündemde. Orta Amerika'nın en aktif volkanlarından Fuego Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçmesi üzerine yetkililer iki köy için tahliye kararı aldı. Turuncu alarm ilan edilirken, kül bulutlarının yayılma riskine karşı otoyollar kapatıldı ve bölgedeki okullarda eğitime ara verildi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle çevre bölgelerde yaşayan kişiler için tahliye emirleri verildi.

Guatemala Afet Yönetimi Kurumundan (CONRED) yapılan açıklamada, başkentin yaklaşık 50 kilometre güneybatısında yer alan Fuego Yanardağı'nın, dün yerel saatle sabah faaliyete geçtiği bildirildi.

TAHLİYELER BAŞLADI

Patlamanın şiddetinin gün içinde giderek arttığı belirtilen açıklamada, dağın çevresindeki iki köy için tahliye emirleri verildiği kaydedildi.

Turuncu seviyede alarm ilan edildiği aktarılan açıklamada, küllerin çevre bölgelere yayılabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, bölgenin yakınındaki bir otoyolun trafiğe kapatılmasının yanı sıra bölgeye yakın okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Guatemala Sismoloji, Volkanoloji ve Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada ise patlamanın şiddet seviyesinin arttığı kaydedildi.

Yüksekliği 3 bin 763 metreyi bulan "Fuego Yanardağı" Orta Amerika'daki en aktif yanardağlardan biri olarak öne çıkıyor.

Yanardağ 2018'de patlamış ve yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.