Rize’de yavru kediyi kurtarma seferberliği

İlk etapta kedinin ulaşabilecekleri bir noktada olduğunu düşündüklerini belirten Kazdal, "Ama ulaşabileceğimiz bir nokta olmadığını sonradan anladık. İlk önce ipler attık. Bayağı böyle sergi bağladık. Sergiye kedi elini, tırnağını takar da çıkarırız diye düşündük. İki gün boyunca biz bununla uğraştık, çabaladık. Bu çabamızın sonucunda bir şey elde edemedik. Bu sefer yetkililere ulaşmaya çalıştık." dedi. İlk önce bir arkadaşının 112’yi arayarak yardım istediğini anlatan Kazdal, şunları kaydetti: “İlk olarak belediyeden geldiler. Muradiye Belediyesinden üç personel geldi. Bizim yaptıklarımızı onlara anlatınca, ‘Bizim de farklı bir şey yapma şansımız yok.’ dediler. Bir arkadaş derenin kenarına indi. Yukarıdan biz iki sefer 100 litre su döktük, kediyi aşağıdan çıkaralım diye. Yine çıkmadı ama ses bir türlü gitmiyordu. İnanılmaz bir ses vardı. Bizim tek bir seçeneğimiz kalmıştı. 'Kameralı bir sistem var mı?' diye düşündük."