Uzman isim uyardı! Bu programları izledikten sonra sağlığınızdan olabilirsiniz

Türkiye'de yemek programlarının insan sağlığı üzerinde çok ciddi problemlere yol açabileceği ortaya çıktı. İnsanlar üzerinde yeme bozukluklarını artırabileceğini kaydeden Uzman Psikolog Sabri Yurdakul, düzensiz beslenme sonucu obezite, Bulimia nervoza, anoreksiya gibi hastalıklar ortaya çıkabilir dedi.



DHA'da yer alan habere göre, son yıllarda Türkiye’de de popüler hale gelen yemek programları ve yarışmaları televizyonda reyting rekorları kırıyor. Ancak uzmanlar, yeme alışkanlıklarının bozulmasının hastalıklara yol açabileceğini ifade etti.

Özellikle gençlere psikolojik anlamda olumsuz etkilerinin olabileceğini ve yeme bozukluklarını artırabileceğini kaydeden Uzman Psikolog Sabri Yurdakul, “Yemek programları düzgün işlenmezse insanların bilinçaltında yeme isteği uyandırıyor ve düzensiz, sağlıksız beslenme sonucu aşırı kilo alma vakaları ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Bulimia nervoza, anoreksiya...

Dünya genelinde her geçen yıl obezite, Bulimia nervoza, anoreksiya gibi yeme bozukluğuna dayalı hastalıklar artıyor.

Kilo almaya sebep oluyor

Yeme bozukluğuna dayalı hastalıkların ciddi derecede artış gösterdiği bu süreçte bu tür programlar yaparken çok hassas davranılması gerektiğini kaydeden Uzman Psikolog Sabri Yurdakul, özellikle bu programları bağımlılık derecesinde izleyen gençlerin gece geç saatlerde yemek yemeye yöneldiğini, bunun da kilo almalarına sebep olduğunu söyledi.

Problemler artmaya başladı

Psikolojik açıdan yeme isteğine ket vuramayan, duygusal açlık yaşayan ya da buna benzer problemleri olan danışan sayısının son yıllarda yüzde 50 arttığını ifade eden Yurdakul, bu duruma sebep olan nedenlerin başında internetteki reklama dayalı yemek videoları ve televizyonlardaki yemek programları olduğunu söyledi.

Toplum sağlığına dikkat edilmeli

Ailelerin bu konuda daha hassas bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade eden Yurdakul, “Gençler bu programları seyrediyorlar ve yemeye daha fazla yöneliyorlar. Bunun sonucunda kilo alıyorlar. Bu kiloları sağlıklı bir şekilde veremediklerinde ise birtakım ilaçlara başvurarak zayıflamaya çalışıyorlar. Beden imajları bozuluyor ve kritik sağlık sorunları beliriyor. Bu programlar bağımlılık düzeyinde seyredilmemelidir. Orada izlenen yemeği yapmak için gece mutfağa koşmak alışkanlık haline gelebilir. Program yapımcılarının ve internete şaşaalı yemek videoları koyanların reklam yapayım derken toplum sağlığına zarar vermemeye dikkat etmesi gerekir” dedi.

İzliyorum ve acıkıyorum

Televizyonlarda yayınlanan yemek programlarını neredeyse haftanın 4-5 günü izlediğini ve nefsine hakim olamadığını ifade eden Saniye Çoban, “İzliyorum, izlerken acıkıyorum ve dolaba koşuyorum.” şeklinde konuştu.