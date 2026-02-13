  • İSTANBUL
Uzman isim CHP'li beceriksiz yönetimi uyardı: İzmir'de barajlar doluyor ama...
Yerel

Uzman isim CHP'li beceriksiz yönetimi uyardı: İzmir'de barajlar doluyor ama...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Uzman isim CHP'li beceriksiz yönetimi uyardı: İzmir'de barajlar doluyor ama...

İzmir'de yağış miktarı rekor seviyelere ulaştı. Ancak bu yağış miktarının yeraltına etki etmediğini söyleyen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 'Yağmur yağıyor ama su toprağa girmiyor. Betonlaşma nedeniyle yağmur suları hızla denize akıyor. Biz ise binlerce yıllık yeraltı sularını çekmeye devam ediyoruz' dedi.

İzmir'de yağış miktarı rekor seviyelere ulaştı. Ancak bu yağış miktarının yeraltına etki etmediğini söyleyen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 'Yağmur yağıyor ama su toprağa girmiyor. Betonlaşma nedeniyle yağmur suları hızla denize akıyor. Biz ise binlerce yıllık yeraltı sularını çekmeye devam ediyoruz' dedi.

TÜBA Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'de yaşanan su krizinin kuraklıktan değil, yanlış kentleşme, denetimsizlik ve bilimden kopuk yönetim anlayışından kaynaklandığını söyledi. Temiz Toplum Temiz Gelecek Platformu'na yaptığı ziyarette konuşan Yaşar, körfez kirliliği, yeraltı suyu talanı ve yeraltı otopark projelerinin aynı yönetim sorununun parçaları olduğunu vurguladı.

İzmir'de yağış miktarlarının rekor seviyelere ulaştığını hatırlatan Yaşar, buna rağmen yeraltı sularının beslenmediğine dikkat çekerek, "Yağmur yağıyor ama su toprağa girmiyor. Betonlaşma nedeniyle yağmur suları hızla denize akıyor" dedi.

 

KÖRFEZ KİRLİ, HESAP VEREN YOK

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve koku sorununun yıllardır çözülemediğini belirten Yaşar, sorunun teknik değil yönetimle ilgili olduğunu söyledi. Arıtma tesislerinin yeterince çalıştırılmadığını, sanayi tesisleri ve derelerin etkin biçimde denetlenmediğini dile getiren Yaşar, "Dron görüntüsü var, numune var ama sistematik yaptırım yok. Körfez böyle temizlenmez" ifadelerini kullandı.

