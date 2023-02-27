Uzman isim az önce canlı yayında duyurdu: O ilimiz için tarihi büyük deprem uyarısı! Aman dikkat

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan depremlerle Türkiye çok büyük acılar yaşadı. Depremler 11 kentte yıkıma neden oldu. On binlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan evinden barkından oldu. Depremden en çok etkilenen illerin başında Hatay geldi. Hatay aynı zamanda 20 Şubat Pazartesi günü ilk olarak 20.04'te merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde; daha sonra da 20.07'de Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde depremler yaşadı. Bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Türkiye'nin deprem gerçeği masaya yatırıldı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal Eşit Ağırlık programında Hatay bölgesi için uyarıda bulundu. Pampal, Hatay'ı bir büyük depremin daha beklediğini ve tehlikenin yaklaştığını söyledi.

Pampal programda Hatay ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Hatay'ın dahil olduğu bölge ile ilgili uyarılarda bulunan Pampal, tarihi bir açıklama yaptı. 8'e varan büyüklükte bir depremin beklendiğini söyledi.

Pampal tv100'de şu açıklamalarda bulundu: "Bana kalırsa acele etmek çok doğru olmaz. Yani gerekli çalışmaları yapıp, her şeyi hazırlayıp, hiç olmazsa bundan sonraki depremlerde bir de şunu söyleyeyim, lütfen atlamamak lazım. Şimdi bu bölgelerde depremzedeler tabi ki evsizler. Bir an önce barınma ihtiyaçları var ama artık buralarda bu türden büyük depremler olmayacak.

'EN KADERSİZ KENTİMİZ HATAY'

Yani Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Elbistan'da. Hatay da biraz güneyde tehlike olduğu için Hatay'ı dahil edemiyorum maalesef. Çünkü o fayın güneye doğru Ölü Deniz fayının devamı Suriye, Lübnan ve İsrail'de bu bölgeler de çok yıkıcı bir depremlere gebe. 8'e varan büyüklükler hep yaşanmıştır. Eğer olursa, ki olma ihtimali yüksek. Çünkü oralarda da stres transferiyle tehlike yaklaştı ve büyüdü. Hatay yine etkilenecektir. Burada en kadersiz, en şanssız kentimiz Hatay olmuştur.

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'HATAY ÜÇ KEZ ŞAMAR YEDİ, DÖRDÜNCÜSÜNE HAZIR OLMASI GEREKİYOR'

Tarihte de böyledir ama bu depremde de, ilk depremde Kahramanmaraş'ın depremiyle yıkıldı. İkinci depremde yine Kahramanmaraş'ın depremiyle yıkıldı. Üçüncüsü ancak Hatay'ın depremiydi. Antakya fayı kırılarak 6,4'lük depremi doğurdu ve Hatay üç kez şamar yedi. Şimdi dördüncüsüne de hazır olması gerekiyor. O bakımdan belki Hatay'da daha hızlı davranmak gerekli olabilir. Ama diğer yerlerde, Kahramanmaraş, Adıyaman ve diğerlerinde çok acele etmeye gerek yok. Yeter ki doğru işler yapmak için gerekli çalışmaları yapın."