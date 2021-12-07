  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Uzman isim aylar öncesinden bilmişti! ‘Yanlış algı var’ diyerek asıl dolar tahminini yaptı
Ekonomi

Uzman isim aylar öncesinden bilmişti! ‘Yanlış algı var’ diyerek asıl dolar tahminini yaptı

Milyonlarca yatırımcı dolar fiyatlarını takip ediyor. Dolar kurunun 20-25 TL’ye çıkacağı iddia edilirken ekonomist Devrim Akyıl 14 TL seviyeleri geçilemez dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 14:23:00 -
Uzman isim aylar öncesinden bilmişti! ‘Yanlış algı var’ diyerek asıl dolar tahminini yaptı

Dolar kurunun nereye gideceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Faiz indirimleri sürecek dolar 20-25 TL'ye çıkacak iddiaları gündemde.

Dolar kurunu fırsat bilip hükümeti hedef alıp ve faizden umut besleyenler doların sürekli çıkacağını iddia ettiği günlerde merak uyandıran açıklamalar, ekonomist Devrim Akyıl'dan geldi.

İntegral Forex'in Youtube kanalında Artunç Kocabalkan'ın konuğu olan Akyıl, kritik değerlendirmede bulundu.

"Israrla yanlış gösterilen enflasyonla yaratılmış yanlış algı"

Aylar öncesinde dolar kurunun yakın zamanda 14 TL'ye geleceğini öngörerek dikkatleri üzerine çeken Akyıl, dolar kurunun 12,5-14 TL arasında devam edeceğini söyledi. Akyıl, programda şunları söyledi:

Çoğunluk sebebi ısrarla yanlış gösterilen enflasyonla yaratılmış yanlış algıydı. Zaten dolar kurunun uzunca bir süredir baskı alında kalmış olması birden patlamış olmasında problem. Yoksa kurun 11'li rakamları kaç haftadır konuşuyoruz. Reel efektif kur tarihinin en düşük seviyesine geldi yayınları yapılıyor. Biliyoruz ki o enflasyona göre hesaplanıyor. Gerçekliği tartışılan enflasyon üzerinden dönüp 'reel efektif kur çok düşük' tartışmasını hala anlamıyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

DOLAR

hani 5 lirayi da gecemez dim, ulan siz kiminle dans ediyorsunuzzz, muhahahahahahah..........
  • Yanıtla

Gültekin

Türkiye'de döviz güzergahında hız hiç normal değil, uzmanların belirttiği 14/15 TL normal değeri demeleri bile çok yanlıştır, bu tür yayınların yapılmasıyla bu düşüncesiz millet, dövize hucum etmesiyle, onarmallikler oluşuyor, bu döviz kime lazımsa ona satılsın ve onlar alsın, böyle kontrolsüzlüklerde yalnız mutlu azınlıklar oluşur bu da toplumun bozulmasına sebep olur.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Abdurrahman Dilipak uyardı: İşler kontrolden çıkarsa bundan kimse kazançlı çıkmaz
Gündem

Abdurrahman Dilipak uyardı: İşler kontrolden çıkarsa bundan kimse kazançlı çıkmaz

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, ekonomik veriler üzerinden iktidarı hedef alarak sokaklara çıkanlara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyor! Yüzde 50 indirim gelebilir
Otomotiv

Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyor! Yüzde 50 indirim gelebilir

Yeniden değerleme oranı ile en düşük MTV 1.431 liraya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girerek, bu artışı yüzde 20’ye çekebileceği be..
AK Partili isim açıkladı! İşte hükümetin yeni ekonomi modeli...
Ekonomi

AK Partili isim açıkladı! İşte hükümetin yeni ekonomi modeli...

AK Parti Bingöl milletvekili Cevdet Yılmaz, hükümetin yeni ekonomi modeli hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay