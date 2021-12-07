Uzman isim aylar öncesinden bilmişti! ‘Yanlış algı var’ diyerek asıl dolar tahminini yaptı

Dolar kurunun nereye gideceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Faiz indirimleri sürecek dolar 20-25 TL'ye çıkacak iddiaları gündemde.

Dolar kurunu fırsat bilip hükümeti hedef alıp ve faizden umut besleyenler doların sürekli çıkacağını iddia ettiği günlerde merak uyandıran açıklamalar, ekonomist Devrim Akyıl'dan geldi.

İntegral Forex'in Youtube kanalında Artunç Kocabalkan'ın konuğu olan Akyıl, kritik değerlendirmede bulundu.

"Israrla yanlış gösterilen enflasyonla yaratılmış yanlış algı"

Aylar öncesinde dolar kurunun yakın zamanda 14 TL'ye geleceğini öngörerek dikkatleri üzerine çeken Akyıl, dolar kurunun 12,5-14 TL arasında devam edeceğini söyledi. Akyıl, programda şunları söyledi:

Çoğunluk sebebi ısrarla yanlış gösterilen enflasyonla yaratılmış yanlış algıydı. Zaten dolar kurunun uzunca bir süredir baskı alında kalmış olması birden patlamış olmasında problem. Yoksa kurun 11'li rakamları kaç haftadır konuşuyoruz. Reel efektif kur tarihinin en düşük seviyesine geldi yayınları yapılıyor. Biliyoruz ki o enflasyona göre hesaplanıyor. Gerçekliği tartışılan enflasyon üzerinden dönüp 'reel efektif kur çok düşük' tartışmasını hala anlamıyorum.