Uzman isim açıkladı: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'ye yönlendirecek

Savaşla birlikte enerji ve gıda fiyatlarında tarihi zirvelerin yaşandığını belirten makro ekonomi uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, "Söz konusu süreç kaçınılmaz olarak dünyanın buğday, mısır üretimi içerisinde büyük pay alan Rusya ve Ukrayna ile sınırlı kalmadı. Mart ayının ilk pazartesi dünya buğday fiyatları yüzde 7, mısır ve soya yüzde 3 fiyat artışlarını gördü ki buğday fiyatları için artık 'tarihi zirve' çok yakın. Maalesef ekonomi tarafında zorlu günler bizleri bekliyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Öngel konuşmasını şöyle sürdürdü: "Rusya'nın büyük üreticisi olduğu nikel yaklaşık yüzde 45, paladyum yüzde 10, alüminyum ise yüzde 3 seviyelerinde artışları test ederken altın 2 bin dolar seviyelerinin üzerini gördü. Petrol 130 dolar seviyelerini test ederken döviz kurlarındaki artış ile birlikte iç piyasada Türk lirası (TL) bazında artışlar katlanarak hissediliyor."

"Krizi fırsata çevirme şansımız olabilir"

Krizin Türkiye için avantaja dönüşebileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Öngel, "Bu nokta da iki husus ön plana çıkıyor. Birincisi Rusya'da üretimini durduran ya da ara veren şirketlerin hem Avrupa hem de Asya piyasalarına yakınlığı sebebi ile yatırımlarını Türkiye'ye yönlendirmesi. İkincisi ise özellikle petrol fiyatlarında meydana gelen artış ile birlikte Körfez ülkeleri başta olmak üzere ihracat gelirleri artan ülkelerin Türkiye'de yapmış oldukları portföy yatırımları ve sabit sermaye yatırımlarını arttırmaları. Kısa vadede savaşın olumsuz etkileri kaçınılmaz olsa da orta vadede atılacak doğru adımlarla ekonomik krizi fırsata çevirme şansımız olabilir gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.