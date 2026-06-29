KDK'dan kritik sürücü adımı: O hastalığı olanlar sınava akşam girebilecek!
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), güneşe çıkmada sorun yaşayan kseroderma pigmentozum (XP) hastası sürücü adayının, direksiyon sınavına akşam girmesini sağladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), güneşe çıkmada sorun yaşayan kseroderma pigmentozum (XP) hastası sürücü adayının, direksiyon sınavına akşam girmesini sağladı.
Ankara'da sürücü ehliyeti alabilmek için kursa yazılan kseroderma pigmentozum hastası bir kişi, kurs yetkililerine hastalığı hakkında bilgi vererek yardımcı olunmasını istedi. Bu kapsamda teorik sınava akşam saatlerinde girmesi sağlanan vatandaş, sınavı başarıyla geçti. Direksiyon sınavının da akşam yapılmasını isteyen vatandaşın talebi, "direksiyon sınavının 09.15-17.25 saatleri arasında yapılabileceği" gerekçesiyle reddedildi.
Bunun üzerine KDK'ye başvuran kişi, güneş ışığına doğrudan maruz kalmasının ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtti. Hastalığıyla ilgili yüzde 80 engelli sağlık kurulu raporu bulunduğunu ifade eden başvurucu, direksiyon sınavının sağlık durumuna uygun olarak güneş tamamen battıktan sonra yapılmasını istedi.
SINAVI GÜNEŞ BATTIKTAN SONRAKİ SAATLERDE YAPILACAK Başvuru üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ilgili birimleriyle temasa geçen KDK, vatandaşın mağduriyetini çözüme kavuşturdu.
Müdürlük, başvurucunun direksiyon sınavının kasım-aralık arasında ve güneş battıktan sonraki saatlerde yapılmasının planlandığını bildirdi.
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