  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Piknik ve karne hediyesi Kızılay ve gönüllüler onları unutmadı Türkiye’nin en başarılı belediye başkanları belli oldu! İşte herkesin merak ettiği liste Son saldırılar bardağı taşırdı! Ahmed Şara'dan tüm dünyaya savaş çağrısı! Altın fiyatlarında yeni hafta depremi! Çeyrek ve gram güne düşüşle başladı Tüm Türkiye’ye büyük müjde! Sağlıkta yeni dönem başlıyor, devrim niteliğinde yeni bir adım atılıyor Yetiştirdiği fideleri ücretsiz dağıtıyor! Ata tohumlarını memleket meselesi yaptı Evlerin tamamı ahşaptan Betona teslim olmayan tek köy Ferrari'nin yeni modeli Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri! Özgür Özel’in safı mı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı mı? Ve Mansur Yavaş’ın kararı belli oldu: Tüm Türkiye ters köşe
Gündem
5
Yeniakit Publisher
KDK'dan kritik sürücü adımı: O hastalığı olanlar sınava akşam girebilecek!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

KDK'dan kritik sürücü adımı: O hastalığı olanlar sınava akşam girebilecek!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), güneşe çıkmada sorun yaşayan kseroderma pigmentozum​​​​​​​ (XP) hastası sürücü adayının, direksiyon sınavına akşam girmesini sağladı.

#1
Foto - KDK'dan kritik sürücü adımı: O hastalığı olanlar sınava akşam girebilecek!

Ankara'da sürücü ehliyeti alabilmek için kursa yazılan kseroderma pigmentozum hastası bir kişi, kurs yetkililerine hastalığı hakkında bilgi vererek yardımcı olunmasını istedi. Bu kapsamda teorik sınava akşam saatlerinde girmesi sağlanan vatandaş, sınavı başarıyla geçti. Direksiyon sınavının da akşam yapılmasını isteyen vatandaşın talebi, "direksiyon sınavının 09.15-17.25 saatleri arasında yapılabileceği" gerekçesiyle reddedildi.

#2
Foto - KDK'dan kritik sürücü adımı: O hastalığı olanlar sınava akşam girebilecek!

Bunun üzerine KDK'ye başvuran kişi, güneş ışığına doğrudan maruz kalmasının ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtti. Hastalığıyla ilgili yüzde 80 engelli sağlık kurulu raporu bulunduğunu ifade eden başvurucu, direksiyon sınavının sağlık durumuna uygun olarak güneş tamamen battıktan sonra yapılmasını istedi.

#3
Foto - KDK'dan kritik sürücü adımı: O hastalığı olanlar sınava akşam girebilecek!

SINAVI GÜNEŞ BATTIKTAN SONRAKİ SAATLERDE YAPILACAK Başvuru üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ilgili birimleriyle temasa geçen KDK, vatandaşın mağduriyetini çözüme kavuşturdu.

#4
Foto - KDK'dan kritik sürücü adımı: O hastalığı olanlar sınava akşam girebilecek!

Müdürlük, başvurucunun direksiyon sınavının kasım-aralık arasında ve güneş battıktan sonraki saatlerde yapılmasının planlandığını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kara kıtanın bitmeyen çilesi!
Dünya

Kara kıtanın bitmeyen çilesi!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) geçtiğimiz mayıs ayında ilan edilen ölümcül Ebola salgını, tüm önlemlere rağmen feci bir şekilde yayı..
Bölge yine karıştı! ABD ordusu İran'ı vurdu
Dünya

Bölge yine karıştı! ABD ordusu İran'ı vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran’daki bazı hedeflere ilave sa..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır! Gazze'nin hesabını soracağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır! Gazze'nin hesabını soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında önemli a..
Destici’den Kur’an-ı Kerim ile alay eden soytarıya: Selman Ruşti mi olmak istiyorsun? O zaman belanı bulursun!
Gündem

Destici’den Kur’an-ı Kerim ile alay eden soytarıya: Selman Ruşti mi olmak istiyorsun? O zaman belanı bulursun!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Alperen Ocakları'nın yeni hizmet binasının açılışında konuştu. Muhsin Yazıcı..
Sapkın bar kapatılınca LGBT gemisi rota değiştirdi
Gündem

Sapkın bar kapatılınca LGBT gemisi rota değiştirdi

İstanbul Boğazı’nda LGBT’lilere yönelik özel parti düzenleneceğinin duyurulmasının ardından başlatılan denetimlerde, etkinliği organize etti..
Özgür Özel gündemi meşgul ediyor! Çorabı büyük dikkat çekti
Gündem

Özgür Özel gündemi meşgul ediyor! Çorabı büyük dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir ev ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada dikkat çekti. Yerde bağdaş kurarak oturduğu görül..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23