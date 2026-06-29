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Piknik ve karne hediyesi Kızılay ve gönüllüler onları unutmadı

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IHA Giriş Tarihi:

Piknik ve karne hediyesi Kızılay ve gönüllüler onları unutmadı

Erzurum’da gönüllüler Palandöken Kızılay Şubesi öncülüğünde bir araya geldi.

#1
Foto - Piknik ve karne hediyesi Kızılay ve gönüllüler onları unutmadı

Yetim ve öksüz çocuklar için piknik düzenledi, onlara karne hediyesi verdi.

#2
Foto - Piknik ve karne hediyesi Kızılay ve gönüllüler onları unutmadı

Atatürk Üniversitesi piknik alanında bir araya gelen yetim ve öksüz çocuklar hem bir yılın yorgunluğunu üzerlerinden attılar hem de gönüllerince eğlendiler.

#3
Foto - Piknik ve karne hediyesi Kızılay ve gönüllüler onları unutmadı

Palandöken Kızılay Şubesi öncülüğünde düzenlen aktivitede çocuklara bir de cağ kebap sürprizi yapıldı.

#4
Foto - Piknik ve karne hediyesi Kızılay ve gönüllüler onları unutmadı

Palandöken Kızılay Şube Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, yaklaşık 100 çocuk ve aileyle güzel bir gün geçirdiklerini vurguladı.

#5
Foto - Piknik ve karne hediyesi Kızılay ve gönüllüler onları unutmadı

Çiçek "Geleneksel hale getirdiğimiz bu programda farklılık yaparak çocuklara karne hediyesi de verdik. Onların hep yanında olmaya gayret ediyoruz.

#6
Foto - Piknik ve karne hediyesi Kızılay ve gönüllüler onları unutmadı

Birlikte güzel anlar geçirdik ve çocuklarımız gönüllerince eğlendiler" dedi.

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