Uzman isim açıkladı: EYT dilekçeleri ne zaman verilecek?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet-millet el ele vererek depremin acı izlerini silmeye çalışıyor.

Tüm Türkiye tarafından yaralar sarılmaya çalışırken normal hayata dönüş için çalışmalar da sürüyor. Bu süreçte ise emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi EYT düzenlemesinde yaşanan gelişmelerini yakından takip ediyor.

Asrın felaketi sonrası çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi de yeniden toplandı. TBMM'nin ilk gündemi ise EYT oldu.

Başkan Erdoğan EYT'de geri adım atmadı

Deprem bölgelerine giderek afetzedelerle yakinen ilgilenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarından bu süreçte bilgi alıyor. AK Parti kurmaylarının EYT'nin bir süre ertelenmesi yönünde Başkan Erdoğan'a teklifte bulunduğu ancak Erdoğan'ın bunu kabul etmediği öğrenildi.

EYT konusunda 24 TV'ye konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, yaşanılan bu asrın felaketinde mevcut hükümetin gösterdiği başarıyı ve kararlığı takdirle karşıladığını belirtti. Bayram, "Devletimiz aslında ne kadar büyük olduğunu burada gösterdi. 17 Ağustos 99 depreminden sonra o günkü hükümet 'ben artık maaşları ödeyemeyeceğim, emekli maaşları ödeyemeyeceğim' diyerek EYT'i getirdi. Devlet hazinemde para yok diyerek kademeli bir şekilde emekliliği getirdi. Şu andaki depremde ise TBMM Genel Kurulu'nda EYT gündemi var. Yani 23 sene önceki getirilen zorluk kaldırılıyor. EYT kapsamında vatandaşların emekli olmasının yolu açılıyor. Bununla beraber devlet aslında ne kadar büyük bir devlet olduğunu, zorlukların altından nasıl kalkıldığını gösteriyor" dedi.

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Depremde hayatını kaybeden EYT'liler ne olacak?

Ekonomist Bayram, depremde hayatını kaybeden EYT'lilerin başvuru yasası olmadığı için yakınlarına maaş bağlanamayacağını ifade etti.

Bayram, "Normal emeklilerin şartı ne ise o olacak. 25 Şubat 2000 tarihinde 592 sayılı bir KHK vardı. Orada depremde malul hale gelen ve depremde yakınlarını kaybedenlere bir maaş bağlandı. Orada çıkan bu KHK ile 360 gün primi varsa emekli yapılabildi. Ama oradaki KHK'da şu maddede geçiyor. 17 Ağustos 99 depremi ve sonraki çıkacak depremlerde bu geçerli olacak. Ama bizim mevzuatımızda bu geçerli değil" dedi.

Ekonomist Bayram sözlerine şöyle devam etti:

"SSK'da 900 prim gün sayısı, Bağ-Kur'da emekli sandığında 1800 gün varsa yakınlarına maaş bağlanabiliyor. Kendinize de maaş bağlanıyor. Yani EYT olup olmamanın farkı yok. Ama EYT'li vatandaşlarımız şu an yasa çıkmadığı için, şu an Genel Kurul'da görüşülüyor. Varsayalım ki 1 Mart'ta çıktı, o zaman vatandaşlarımız başvurabilir. Yani şu anda başvuru söz konusu değil. Devletimizin de başvuru yasası olduğu için ya sen EYT'liydin ama maalesef işte hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu, yakınlarına maaş bağlanabilir durumu mevzuatımıza göre mümkün değil."

İlk gündem maddesi EYT oldu

Asrın felaketi sonrası çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, 3 haftalık aranın ardından bugün toplandı. 28 Şubat Salı günü başlayan Genel Kurulda, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

EYT yasasının Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp 1 Mart tarihinde yasalaştıktan sonra Başkan Erdoğan'ın imzasıyla hafta içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.