  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Uzman erbaş otel odasında ölü bulundu
Gündem

Uzman erbaş otel odasında ölü bulundu

Burdur’da bir uzman erbaş kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 23:56:00 - 2021-10-30 00:00:38
Uzman erbaş otel odasında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Merkez Burç Mahallesi’nde bulunan bir oteldeki görevli, otelde kalan uzman erbaş Göktür Demir’in (22) sabah kahvaltısına inmediğini fark etti. Telefona da cevap vermeyen Bitlis Tatvan’da görevli Demir’in odasına girildiğinde genci kanlar içinde gören görevliler 112 ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri Demir’in bileklerini keserek intihar ettiğini tespit edince polis ekiplerine haber verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri otelde inceleme yaparken, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Güder de olay yerine gelerek bilgi aldı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi açılışı için Gelecek Partisi'ne davet gönderdi.
2 milyon liralık uyuşturucu yakalandı! Savunması pes dedirtti
Gündem

2 milyon liralık uyuşturucu yakalandı! Savunması pes dedirtti

Kayseri'de narkotik polisinin kent sınırları içinde takip edip durdurduğu eşya yüklü kamyonetin kasasında piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan..
Tehdit, iftira, ikiyüzlülük... ‘Sarı Öküz’ 29 Ekim’de boş durmadı
Gündem

Tehdit, iftira, ikiyüzlülük... ‘Sarı Öküz’ 29 Ekim’de boş durmadı

'Ben olsaydım Türkiye’ye Ramazan’da saldırırdım’ sözleri hala arşivdeki yerini koruyan Sözcü'nün 'Sarı Öküz'ü Emin Çölaşan, 29 Ekim’de boş d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay