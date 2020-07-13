Uzman erbaş alımı jandarma uzman erbaş alım şartları neler kimler erbaş alımına başvurur?

Jandarma Genel Komutanlığındaki personel ihtiyacı doğrultusunda personel alımı yapılıyordu. Alımlarla ilgili başvuru detayları ise resmi internet sitesinden yapılmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uzman erbaş alımlarına dair bir duyuru yapılmadı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi internet sayfasından da Uzman Erbaş alımlarına ilişkin bir ilan yer almıyor.

Jandarma uzman erbaş başvuru şartları neler?

Geçtiğimiz dönemlerde personel alımlarında yayınlanan başvuru şartları şöyle;

-T.C vatandaşı ve erkek olmak,

-Uzman onbaşı adayları, en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak zorundadır (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)

- Uzman çavuş adayları, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak zorunda (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)

- Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisten sonra beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? 2020 jandarma uzman erbaş alımı şartları neler, kimler başvurabilir?

- Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

- Başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) 27 yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),

- Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

- Türk Silahlı Kuvvetleri'nde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak

- Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,

- Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleriiçerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak,

- Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

- Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe Elverişli Değildir" olarak terhis edilmemiş olmak,

- Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

- Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak.