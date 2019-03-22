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Uzman Doktor Şerife Önen: “Kadınların anemi için önlem alması şart”

Uzman Doktor Şerife Önen, sık karşılaşılan ve tedavisi kolay olan anemi hastalığı için kadınların önlem almasının şart olduğunu söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 11:41
Uzman Doktor Şerife Önen: “Kadınların anemi için önlem alması şart”

Uzman Doktor Şerife Önen, sık karşılaşılan ve tedavisi kolay olan anemi hastalığı için kadınların önlem almasının şart olduğunu söyledi.


Medicana Konya Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Doktor Şerife Önen, aneminin sık karşılaşılan önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Gelişmiş ülkelerde herhangi bir nedenle hastaneye başvuran hastaların yüzde 30’undan fazlasında anemi görülürken bu oranın gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek olduğunu kaydeden Önen, “Anemi, hemoglobinin yaş ve cinsiyete göre belirlenen değerlerin altında olmasıdır. Dünyada aneminin en sık nedeni demir eksikliğidir. Kadınlarda demir eksikliği anemisi sıklığı 15-59 yaş arası kadınlarda yüzde 10, gebelerde yüzde 23’tür. Premenopozal dediğimiz adet gören kadınlarda menstrüasyonla olan kanamalar demir eksikliğinin en sık nedenidir. Ayrıca beslenme bozuklukları, dengesiz beslenme, vejeteryan beslenme, mide barsak hastalıkları ve mide rahatsızlıkları için uzun süreli ilaç kullanma gibi sebepler, demir ve vitamin b12 eksikliğine bağlı anemilerin diğer sık sebepleri arasındadır” dedi.


Hastalığın tedavisinin kolay olduğunu ve kadınların önlem almasını öneren Uzman Doktor Önen şöyle konuştu; “Demir eksikliği dışında kansızlığa sebep olan diğer vitamin eksiklikleri de B12 vitamini eksikliği ve folik asit eksikliğinde görülen anemilerdir. Eksikliğin nedenleri ‘Nutrisyonel’ dediğimiz beslenme bozukluklarına bağlı olabilir. Malabsorbsiyon dediğimiz barsaktan emilim bozukluğuna bağlı olabilir. Böylesine sık görülen anemileri hasta uyumsuzluğu, uygunsuz tedaviler, nedene yönelik araştırmaların yapılmaması gibi etmenler, tedavisi zor bir halk sağlığı sorunu haline getirmektedir. Sonuçta da anemi gibi tedavisi kolay, mümkün ve tedavi edilmesi sonucu bir çok şikayetin azalmasına sebep olan bir hastalık toplumda önemli bir hasta grubunu etkileyebilmektedir.”

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:41
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