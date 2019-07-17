Uzman diyetisyenden anne adaylarına uyarı! Bu gıdalardan uzak durun

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Hamilelerin yaz aylarında giyim, beslenme, seyahat ve tatil sırasında çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Havva Arın Erbay, “Gebelik dönemi hem anne hem bebek sağlığı açısından titizlikle geçirilmesi gereken 40 haftayı kapsıyor. Mevsimsel farklılıklar insan metabolizmasında değişikliklerin yaşanmasına neden oluyor. Yaz mevsimi de gebelerin önlem alması gereken önemli bir dönem. Alınacak önlemler bebeğin sağlıklı gelişimi için hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu.

“Sıvı kaybının en iyi telafisi su tüketimidir”

Hamilelik döneminde en çok dikkat edilmesi gereken konulardan birinin hiç şüphesiz beslenme olduğuna dikkat çeken Havva Arın Erbay, şöyle konuştu:

“Yaz döneminde artan sıcaklarla birlikte terleme oranının yükselmesi vücuttan sıvı ve mineral kayıplarını arttırıyor. Sıvı kaybının en iyi telafisi su tüketimidir. Hiçbir sıvı suyun yerine geçmez ve vücutta suyun gösterdiği işlevleri yerine getiremez. Bu nedenle gebeler yaz aylarında günlük en az 2.5 lt su tüketmelidir. Suyun miktarı kadar tüketim şekli de önemlidir. Çünkü yanlış su tüketimi vücutta verimli kullanımı engeller ve yine sıvı yetersizliği oluşur. Bu nedenle en doğru su tüketim şekli; oturarak yavaş yavaş ve gün içine dengeli dağıtılarak olmalıdır.”

“Mineral dengesini sağlamak için günde 1 şişe maden suyu tüketin”

Kahve, çay ve gazlı içecekler gibi vücutta suyun kullanımını engelleyen ve su tüketimi yerine asla geçmeyecek olan şekerli içeceklerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Havva Arın Erbay, “Terleme ile sıvı kaybının yanında ciddi mineral kayıpları da olmaktadır. Mineral dengesini sağlamak adına günde 1 şişe sade maden suyu tüketimi öneriyoruz. Fakat hipertansiyon, preeklampsi, yüksek ödem bulunan gebelerin maden suyu yerine süt, tuzsuz ayran, taze sıkılmış meyve sularını tercih etmeleri daha uygundur” dedi.

“Vücuda alınan toksin ve bakteriler ciddi tehlike oluşturuyor”

Besin zehirlenmesiyle ilgili de önemli uyarılarda bulunan Havva Arın Erbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüksek hava sıcaklıkları besinlerin daha hızlı bozulmasına neden olmakta ve bu da besin zehirlenmesi riskini arttırmaktadır. Gebelikte vücuda alınan toksin ve bakteriler ciddi tehlike oluşturmaktadır. Bu sebeple mümkün olduğunca dışarıdan yememek, evde taze yapılmış yemekleri tercih etmek ve besinleri iyi muhafaza etmek önemlidir.”

“Renklendirici, koruyucu ve aroma verici katkı maddelerine dikkat”

Gıda maddelerindeki zararlı katkı maddeleriyle ilgili de anne adaylarına tavsiyelerde bulunan Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yaz dönemlerinin artan sıcaklar gebelik döneminde daha bunaltıcı hale gelmektedir. Serinleme ihtiyacına karşı ise hazır limonatalar, gazozlar, dondurmalardan tercih edilmektedir. Ancak gebelikte annenin en çok dikkat etmesi gereken konulardan birisi de katkılı ürünlerden kaçınmak olmalıdır. Çünkü bebeği her türlü dış etkenlere karşı koruyan plasenta bazı katkılara karşı direnç gösteremez böylece bazı sağlıksız katkı maddeleri bebeğe kadar ulaşabilmektedir. Hazır limonatalar, dondurmalar, meşrubatlar özellikle renklendirici, koruyucu, aroma vericiler içermektedir. Normal dönemlerde bile önermediğimiz bu katkılar gebelik dönemi için ciddi risk oluşturuyor. Bunlar yerine ev yapımı meyve suları, az şekerli veya şekersiz kompostolar, ev yapımı dondurma tercihleri ön planda olmalıdır. Tüm bunların yanında bebeğin olumlu gelişimi açısından mevsim sebzeleri ve meyveleri tüketilmelidir. Özellikle gebeliğin ilk aylarında olan bayanlar bol bol yeşillik (çoğunlukla semizotu) tüketerek folik asit ihtiyacını karşılayabilir. Unutmayın bebeğimiz bize emanet, ona gebelikten itibaren iyi bakmalıyız.”