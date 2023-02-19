Uzman cerrahlar talebiniz var mı, güvenli mi? diye sordu! Türkiye'deki deprem sonrası enkaz altından 3 gün sonra mesaj

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkım yarattı. Arama kurtarma çalışmaları 13. gününde devam ederken, çok sayıda vatandaş enkaz altından kurtarıldı. Cerrahlar güvende olup olmadıklarını merak ediyordu. İşte o haberin detayları...

Bunlardan biri de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Mahmut Sami Şahin'di. Şahin depremde yıkılan Yeşilyurt mahallesindeki 7 katlı binanın altında kaldı.

Deprem bilinci ile hareket eden Şahin, ilk 3 gün kendisine kimsenin ulaşamayacağını düşünerek şarjının bitmemesi için telefonunu kapattı.

Şahin telefonunu açtıktan sonra yakınlarına mesaj göndermeye başladı. Kardeşinin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti ve çalışma yapılmayan binada kurtarma çalışması başlatıldı.

Mesajla yerini tarif eden Şahin; Düzce itfaiyesi, jandarma personeli ve İsviçreli arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü amiri Mehmet Caner Polat, "Çok ibretlik bir mesele. Afeti yaşayanlar o anki korku ile yada afet hazırlıklarındaki kişiler bu hikayeden faydalanabilirler." dedi.

25 saat süren kurtarma çalışmasını da anlatan Polat, şunları söyledi:

"İğne ile toprak kazar gibi çalıştık. Kardeşimizin ayağı sıkışmıştı. Bulunduğu yer çok kötü bir noktaydı. Üzerinde onlarca blok vardı. Doğalgaz sayacı ayağını sıkıştırmıştı. Çok fazla dolgu malzemesi vardı. Onu oradan ya ayağını keseceksiniz yada çok titiz bir çalışma ile saatlerce mücadele vereceksiniz. Bölge kötü karar sizin kararınız. Cerrahlar geldi bizden bir şey talep ediyor musunuz diye sordu. Biz buradan asla sizden bir şey beklemiyoruz dedik ve sapa sağlam çıkardık."

Bacağından yaralanan Mahmut Sami Şahin'in hastanedeki tedavisi sürüyor. (DHA)