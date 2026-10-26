Kadro bazında taktik savaşlar kızıştı! Karadeniz derbisinde iki teknik adamdan ezber bozan ilk 11 hamlesi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig'de Karadeniz fırtınasının eseceği dev maç öncesi açıklanan kadrolar, sahada tam bir taktik savaşı yaşanacağını ortaya koydu. Ev sahibi Rizespor ile zirve takibini sürdürmek isteyen Trabzonspor, sahaya sürdükleri 11'lerle tüm kozlarını açık etti.
Süper Lig'in 9. haftasında Rizespor, Karadeniz'deki ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Çaykur Rizespor: Fofana, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Mithat, Olawoyin, Laçi, Mebude, Emrecan, Borrelli.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Franculino Dju.