  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli aman dikkat! Meteoroloji az önce uyardı Tahran'da kritik toplantı! Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran masada Mustafa Varank'tan Ali Koç'a ‘Gazze’ teşekkürü! Ormanda dev sürpriz: Şemsiye mantar sepete sığmadı Bodrum’da felaket alarmı! Şiddetli sağanak dereleri taşırdı, evleri su bastı: Ekipler teyakkuza geçti! Terör bitti, akademik hayvancılık başladı: Cudi’de kurşun sesi yerine çobanlık eğitimi Altın piyasasında rekor rakamlar! Kilogram fiyatı 6 milyon 441 bin lirayı aşarak zirveye tırmandı! Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan açıklama! ‘Devre arasında gerekeni yapacağız' Doğal gaza ihtiyaç duymuyorlar: İşte Korelilerin ısınmak için kullandığı 'ondol' geleneği Yandex’den ‘savaş’ kararı! O üç bilgisayarı taşımaya başladı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Sağanak yağış Datça’yı vurdu: Yağışın ardından deniz renk değiştirdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Sağanak yağış Datça’yı vurdu: Yağışın ardından deniz renk değiştirdi

Muğla Datça’da etkili olan kuvvetli sağanak sonrası derelerden denize ulaşan alüvyonlar, Palamutbükü sahilinde deniz suyunun rengini değiştirdi.

#1
Foto - Sağanak yağış Datça’yı vurdu: Yağışın ardından deniz renk değiştirdi

Datça ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Sağanak yağış Datça’yı vurdu: Yağışın ardından deniz renk değiştirdi

Yağış nedeniyle bazı yol ve kaldırımlarda su birikintileri oluşurken, derelerden gelen çamurlu yağmur suları Palamutbükü kıyılarında denize ulaştı.

#3
Foto - Sağanak yağış Datça’yı vurdu: Yağışın ardından deniz renk değiştirdi

Yağmur sularının beraberinde taşıdığı toprak ve tortular nedeniyle kıyı kesiminde denizin rengi değişti. Sağanağın ardından deniz yüzeyinde oluşan renk farklılığı dikkat çekerken, kıyı boyunca ortaya çıkan görüntü yağışın etkisini gözler önüne serdi.

#4
Foto - Sağanak yağış Datça’yı vurdu: Yağışın ardından deniz renk değiştirdi

İlçede aralıklarla devam eden sağanak yağış nedeniyle vatandaşların su baskınları ve oluşabilecek diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Sen kafayı mı üşüttün Kocasakal?"
Gündem

"Sen kafayı mı üşüttün Kocasakal?"

Demokratik yollarla ve aziz milletin hür oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini ve Meclis'i..
Evlilikte kimsenin konuşmadığı mahrem konu! Müslüman çiftleri ilgilendiren araştırma
Gündem

Evlilikte kimsenin konuşmadığı mahrem konu! Müslüman çiftleri ilgilendiren araştırma

Müslüman toplumlarda mahrem kabul edildiği için çoğu zaman konuşulmayan evlilik içi cinsellik, bilimsel araştırmaların konusu oldu. Çalışmal..
Melih Gökçek "Solcular iyi dinlesin" diyerek paylaştı
Gündem

Melih Gökçek "Solcular iyi dinlesin" diyerek paylaştı

Ankara'nın efsane başkanı Melih Gökçek'in "Solcular iyi dinlesin belki ders alan çıkar" paylaşımı sosyal medyada büyük etkileşim aldı...
Serbest bırakılan eski vekil Ertan Aydın Ankara'da gözaltına alındı
Gündem

Serbest bırakılan eski vekil Ertan Aydın Ankara'da gözaltına alındı

Sermaye piyasalarındaki şaibeli işlemler ve fon hareketlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev soruşturmada..
Yunan Komutanın çığlığı: Uyanın! Türk-Suriye mutabakatı geliyor
Gündem

Yunan Komutanın çığlığı: Uyanın! Türk-Suriye mutabakatı geliyor

Yunanistan Genelkurmay Onursal Komutanı Ziazias, Atina’nın “sakin sular” masallarıyla ağır bir yenilgi aldığını itiraf etti. Türk-Libya anla..
Kocaeli'de bir devir kapanıyor! 40 yıllık askeri lojmanlar yıkılıyor
Aktüel

Kocaeli'de bir devir kapanıyor! 40 yıllık askeri lojmanlar yıkılıyor

Kocaeli'de yarım asra merdiven dayayan ve kentin hafızasında önemli bir yer tutan tarihi askeri lojmanlar için yolun sonu göründü. Alınan öz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23