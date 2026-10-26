Sağanak yağış Datça’yı vurdu: Yağışın ardından deniz renk değiştirdi
Muğla Datça’da etkili olan kuvvetli sağanak sonrası derelerden denize ulaşan alüvyonlar, Palamutbükü sahilinde deniz suyunun rengini değiştirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muğla Datça’da etkili olan kuvvetli sağanak sonrası derelerden denize ulaşan alüvyonlar, Palamutbükü sahilinde deniz suyunun rengini değiştirdi.
Datça ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle bazı yol ve kaldırımlarda su birikintileri oluşurken, derelerden gelen çamurlu yağmur suları Palamutbükü kıyılarında denize ulaştı.
Yağmur sularının beraberinde taşıdığı toprak ve tortular nedeniyle kıyı kesiminde denizin rengi değişti. Sağanağın ardından deniz yüzeyinde oluşan renk farklılığı dikkat çekerken, kıyı boyunca ortaya çıkan görüntü yağışın etkisini gözler önüne serdi.
İlçede aralıklarla devam eden sağanak yağış nedeniyle vatandaşların su baskınları ve oluşabilecek diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.
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