Uzman çavuşlardan takdir toplayan Türk Tabipleri Birliği talebi

Ankara'da uzman çavuş ile doktor arasında yaşanan olayda Uzman Çavuş Ali Aladağlı'ya Türk Tabipleri Birliği'nden tepki gösterilmişti. Olayın asılsız çıkmasının ardından bu kez uzman çavuşlar, Ankara'da basın açıklaması gerçekleştirdi. Uzman çavuşlar, Türk Tabipleri Birliği'nden "Türk" ifadesini kaldırılmasını talep etti.

"Türk Tabipleri Birliği'nin derhal kapatılmasını istiyoruz"

Basın açıklamasında söz alan Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici şunları söyledi: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en fazla şehit, gazi vermiş camiası olarak genç doktorlarımıza terör yandaşlığı düşüncelerini empoze eden Türk Tabipleri Birliği'nin derhal kapatılmasını istiyoruz. Devletimizin varlığını, birliğini, bölünmez bütünlüğünü, milletimizin huzurla yaşaması için görev yapan vatansever doktorlarımızın da olduğu yeni bir birlik ile temsil edilmesini istiyoruz. En son Muğla'da terör yandaşları eşliğinde linç edilen uzman çavuşumuzun yanındayız"

"Bir avuç sözde hekim"



TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar ise, "'Beni Türk doktorlarına emanet edin' diyen devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün güvenini sarsan bir avuç sözde hekim, ülkemiz sağlık kurumunu temsil etmekten her geçen gün uzaklaşmıştır" diye konuştu.