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Uzman çavuşa sucuklu yumurta yüzünden hapis istemi! "Nöbette mangal yaptı"

Şanlıurfa’da görevli Uzman Çavuş Levent Y. hakkında, askeriyeye ait erzak deposundan sucuk, yumurta, peynir aldığı gerekçesiyle disiplin soruşturması açıldı. Disiplin kuruluna sevk edilen Levent Y.’nin 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:17
Uzman çavuşa sucuklu yumurta yüzünden hapis istemi! "Nöbette mangal yaptı"

Şanlıurfa Suruç’ta bulunan 3’üncü Hudut ve Tabur Komutanlığı’na bağlı Karargâh ve Hizmet Bölük Komutanlığı’nda görevli birkaç asker, bölükte görevli mutfak tim komutanı Uzman Çavuş Levent Y.’yi “erzak deposundan malzeme alarak sucuklu yumurta ve mangal yaptığı” iddiasıyla bölük komutanı Üsteğmen H.İ.A.’ya şikâyet etti. Üsteğmen A. da ‘disiplinsizlik’ olarak değerlendirdiği olayla ilgili anlatılanlara dayanarak tutanak tuttu.

“Yasak olduğunu bilsem yemezdim”

Hürriyet’in haberine göre, üsteğmen A. daha sonra olaya ilişkin bilgisi olan askerlerin ifadelerini almaya başladı. Askerlerden bir kısmı, Levent Y.’nin depodan malzeme aldığını gördüklerini söyledi. Depodan sucuk, yumurta, peynir alındığını söyleyen bir asker, “Levent Y. depodan malzemeleri bazen kendisi alıyordu, bazen de bizi gönderiyordu. Bunun yanında bazen de evden getiriyordu” dedi. Bir diğer er Y.A. ise “Yediklerimizin bazılarını dışarıdan getiriyor. Bazıları da bildiğim kadarıyla depodaki tarihi geçmeye yakın erzaktı. Depodan geldiyse eğer ben yasak olduğunu bilmiyorum. Bilsem yemezdim” dedi.

“Sahur için evden getirdim”

Savunması alınan Levent Y. ise “Ramazan ayında nizamiye nöbetimde sahur için evden malzeme getirdim. İstikaktan güzel yemekler çıkmıyor ve doyurmuyor. Evden getirdiğim malzemelerle sucuklu yumurta yapıp askerlerle yedik” dedi. Levent Y., suçlamaya konu malzemelerin pahalı olmadığını belirterek, “Suç olduğunu bile bile böyle bir eylem yapmam mümkün değil. 2 ay sonra düğünüm var, böyle bir suçu işleyerek neden meslek hayatımı riske atayım” diye konuştu.

“Nöbette mangal yaptı” iddiası

Üsteğmen A. iki gün içinde tamamladığı soruşturmasına ilişkin dosyasını disiplin kuruluna gönderdi. 26 Haziran tarihli sevk yazısında soruşturmaya konu olay için ise “13 Mayıs 2019 tarihinde İkmal Uzman Çavuş Levent Y., nizamiye nöbetinde erzak deposundan malzeme çıkarıp ızgara ve mangal yapmıştır” denildi.

“Tanık ifadelerinin çelişkili olduğu anlaşılıyor”

Ankara Barosu’na üye Avukat Mehmet Erkan Akkuş, suçun maddi unsurlarının oluşmadığını savunarak “Uzman çavuşun askerlere ile birlikte, depodan sucuk ve yumurtaları aldıkları iddia ediliyor. Tanık ifadelerinin ise çelişkili olduğu anlaşılıyor. Bu duruma rağmen ‘askeri eşyayı çalmak’ gibi ağır bir suç olarak değerlendirmeye gidilmesi bize göre doğru değil” diye konuştu.

6 aydan 3 yıla kadar hapsi var

Hazırlanan dosyanın bir örneği ise savcılığa gönderildi. Levent Y.’nin yargılamasının yapılması istenen Askeri Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi ise 6 aydan 3 yıla hapis cezasını içeriyor.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:17
  1. Şanlıurfa
  2. Ankara
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