Uzman çavuş oğlunu karşılamaya gidiyorlardı, köprüden düştüler: 2 ölü, 3 yaralı
Gündem

Uzman çavuş oğlunu karşılamaya gidiyorlardı, köprüden düştüler: 2 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Uzman çavuş oğlunu karşılamaya gidiyorlardı, köprüden düştüler: 2 ölü, 3 yaralı

Mersin'de bir aracın otoyol köprüsünden aşağı düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hacı Mehmet Sünbül adlı baba Mehmet Hüseyin Sünbül (30) yönetimindeki araç ile uzman çavuş oğlunu karşılamak üzere Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Havalimanına gitmek üzere yola çıktı. Tarsus Karayayla Mahallesine gelindiği sırada hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprüden aşağı düştü. Yolcu konumundaki baba Hacı Mehnet Sünbül (56) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada gelin Handenur Nur (31) ile sürücü Hacı Hüseyin, Zehra Sünbül (7) ve uzman çavuşun nişanlısı Fatmanur Körnüş yaralandı.

Tarsus Devlet hastanesine kaldırılan Handenur Sünbül de kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı Tarsus ve Adana Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

