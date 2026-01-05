Sumud Filosu hazır Baharda yeniden Gazze
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, Gazze'de ateşkes koşullarının uygulanmadığını ve halkın ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirterek, bahar aylarında ablukayı kırmak için yeniden ve daha büyük katılımla yola çıkmayı planladıklarını söyledi. Gazze'de başlayan ateşkes sonrası İsrail'in verdiği sözleri tutmadığına dikkati çeken Durmaz, "Günlük 600 veya 900 yardım tırının girmesi gerekirken 40-50 tır civarında insani yardım malzemesi giriyor. Tırların çoğu ticari olarak giriyor, zaten Gazze halkının alım gücü diye bir şey yok. Soykırım dolayısıyla tamamen yerle bir olmuş şehirden bahsediyoruz." dedi.