Sumud Filosu hazır Baharda yeniden Gazze
AA Giriş Tarihi:

Sumud Filosu hazır Baharda yeniden Gazze

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, Gazze'de ateşkes koşullarının uygulanmadığını ve halkın ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirterek, bahar aylarında ablukayı kırmak için yeniden ve daha büyük katılımla yola çıkmayı planladıklarını söyledi. Gazze'de başlayan ateşkes sonrası İsrail'in verdiği sözleri tutmadığına dikkati çeken Durmaz, "Günlük 600 veya 900 yardım tırının girmesi gerekirken 40-50 tır civarında insani yardım malzemesi giriyor. Tırların çoğu ticari olarak giriyor, zaten Gazze halkının alım gücü diye bir şey yok. Soykırım dolayısıyla tamamen yerle bir olmuş şehirden bahsediyoruz." dedi.

Durmaz, Gazze'de kış şartlarının çok çetin olduğuna, buna rağmen konteynerlerin girişine izin verilmediğine dikkati çekti. Ateşkes diye anılan sürecin Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamadığını vurgulayan Durmaz, "Bu da bizlerin yeniden küresel eylemler düzenlemek, bunu gündem etmek ve süreci toparlayabilmek için hareket etmeye teşvik eden bir gerçeklik. Özellikle küresel vicdan harekete geçip Küresel Sumud Filosu ile de abluka fiziki olarak kırıldığında İsrail, ateşkese mecbur kalmıştı. Bunun sebeplerinden biri de küresel öfkeyi ve vicdan hareketini bertaraf edebilmekti." ifadelerini kullandı.

Durmaz, Gazze'deki mevcut durum nedeniyle daha önce filoya katılanlar ile diğer kuruluşların, yeniden daha büyük bir filoyla yola çıkmanın gerekli olduğunu düşündüklerini söyledi. "Gazze'ye yardım götürmek için önümüzdeki bahar aylarında çok daha büyük sayılarda yeni girişimlerin ve büyük koalisyonların oluşacağını görüyoruz. Bu da ateşkesin uygulanmaması ve Gazze halkının ihtiyaçlarının karşılanmaması sebebiyle gelişen bir durum." diyen Durmaz, İsrail'in verdiği söze güvenmediklerinin ve Gazze halkının sıkıntılarının artarak devam ettiğinin altını çizdi.

Durmaz, "İsrail'in farklı planlarla belki de Gazze'yi tamamen boşaltmak için hamleler yaptığını görüyoruz. Bu da bizleri yeniden çok daha büyük ve güçlü eylemler organize etmeye, planlamaya ve hareket etmeye teşvik eden bir durum." diye konuştu. Filoya bu kez çok daha fazla ülkeden katılım olacağını söyleyen Durmaz, bu süreçte çalışan ekibin yenilenmesi ve güçlenmesi için bazı inisiyatifler de aldıklarını anlattı.

Durmaz, filo adına gelecekte çok daha büyük organizasyonlar ve yapılanmalara tanık olunabileceğine dikkati çekti. "Bizler de her şekilde Gazze ve bütün mazlum coğrafyalar için çalışmaya devam edeceğiz." diyen Durmaz, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kendi açımızdan en önemli olan, insanların zihninde 'Gazze için çok şey yapılabilir' fikrini yerleştirmekti. Küresel eylemlerin mümkün olduğunu, Gazze halkının dünya toplumlarını bu bilinç düzeyine taşıdığını ve yeter ki inanalım, sonuç alabileceğimiz büyük adımlar atabileceğimizi göstermek istedik. Bunu başardığımıza inanıyoruz. Artık küresel vicdan uyanmış ve kalıcı biçimde harekete geçmiştir."

“İsrail tarafından ateşkes süreciyle yardımlar giriyor, böyle bir filoya neden ihtiyaç duyuyorsunuz?" şeklinde manipülasyonların yapılmasını beklediklerini ifade eden Durmaz, bu nedenle daha büyük emek ve çabaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Durmaz, Gazze'de ateşkesin uygulanmadığını ve halkın ihtiyaçlarının karşılanmadığını yineleyerek, "Gazze halkı için büyük küresel faaliyet ve eylemler yapmanın gerekli olduğu noktasında hemfikiriz." dedi.

Dünya tarihinin en büyük düşmanı ve insanlık açısından en büyük kötülüğüyle karşı karşıya kaldıkları süreci yaşadıklarını daha önce de defalarca ifade ettiklerini dile getiren Durmaz, "Onlar, kötülük yapmak için mücadele etmeye, gayret etmeye devam ediyor.

Bizler de yeni yollarla, yöntemlerle Gazze halkının sesi olmaya ve Gazze'de yaşanan durumu ortadan kaldırmak için çok daha çılgın, büyük fikirler üretmeye ve harekete geçmeye mecburuz." görüşünü paylaştı. Durmaz, Gazze dışındaki diğer mazlum coğrafyalar için de mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayarak, kararlı duruş ve çabalarını her zaman ortaya koymaları gerektiğini sözlerine ekledi.

