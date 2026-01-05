Mehmed: Fetihler Sultanı'nda intikam yemini... Yeni bölüm duyuruldu...
TRT 1’in sevilen dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı”, altmış dördüncü bölümüyle 6 Ocak (yarın) salı akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.
“Mehmed: Fetihler Sultanı”nın altmış dördüncü bölümünde neler olacak?
Şahabeddin Paşa’nın şehadeti sarayda ve orduda büyük bir sarsıntı yaratırken Sultan Mehmed, lalasının intikamını almak için “taş üstünde taş, baş üstünde baş” bırakmayacağına dair ant içer. Kalbinde yanan ateş artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Sultan Mehmed’in yeni hamlesi ne olacaktır? Yüreğinde yanan ateş hangi karanlık yolları aydınlatacaktır?
Bosna’da kurulan kanlı planlar Balkanlar’ı yeni bir fırtınanın eşiğine getirir. Suç, masumların üzerine yıkılırken, kralların ve papalığın hesapları uğruna büyük bedeller ödenecek gibidir. Vlad ise bu karanlık oyunda kendi payını almak için beklenmedik bir hamle yapar. Papa’ya verilen sözler ve krallıkların hesapları, Balkanlar’ı nasıl bir felakete sürükleyecektir? Vlad’ın öfkesi, bu oyunu bambaşka bir yöne mi çevirecektir?
Payitahtta boşalan makamlar, sadece yeni atamaları değil, derin bir güç mücadelesini de beraberinde getirir. Aynı ocağın evlatları artık farklı saflarda dururken, saray içindeki gerilim gün yüzüne çıkar. Bosna yollarına düşen akıncılar, ihanetle örülmüş bir pusuya doğru ilerlerken mazlum bir köy, büyük hesaplaşmaların ortasında kalır. Ancak kader, karanlık planların tam ortasında hiç beklenmeyen bir direnişi doğurur. İntikam kılıcı kimin elinde yükselecektir? Tüm bu yaşananların ardından Sultan Mehmed, düşmanlarının kurduğu oyunları kendi lehine çeviren keskin zekâsını bir kez daha ortaya koyar. Onun nazarında ihanet bile artık hizmetkârdır.
