Mehmed: Fetihler Sultanı'nda intikam yemini... Yeni bölüm duyuruldu...

Payitahtta boşalan makamlar, sadece yeni atamaları değil, derin bir güç mücadelesini de beraberinde getirir. Aynı ocağın evlatları artık farklı saflarda dururken, saray içindeki gerilim gün yüzüne çıkar. Bosna yollarına düşen akıncılar, ihanetle örülmüş bir pusuya doğru ilerlerken mazlum bir köy, büyük hesaplaşmaların ortasında kalır. Ancak kader, karanlık planların tam ortasında hiç beklenmeyen bir direnişi doğurur. İntikam kılıcı kimin elinde yükselecektir? Tüm bu yaşananların ardından Sultan Mehmed, düşmanlarının kurduğu oyunları kendi lehine çeviren keskin zekâsını bir kez daha ortaya koyar. Onun nazarında ihanet bile artık hizmetkârdır.