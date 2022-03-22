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Gündem Uzman çavuş-doktor kavgasıyla ilgili flaş gelişme
Gündem

Uzman çavuş-doktor kavgasıyla ilgili flaş gelişme

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor ile uzman çavuş arasında yaşanan gerginlik sonrası Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 17:19:00 -
Uzman çavuş-doktor kavgasıyla ilgili flaş gelişme

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor ile uzman çavuş arasında yaşanan gerginlik sonrası Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer görevden alındı.

 

Dr. İskender Gencer'in döneminde ikinci doz aşılamada Türkiye’de ilk ‘Mavi’ kategoriye geçen il Muğla olmuştu. İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer filyasyon ekiplerinin çalışmasına ve aşılamada sağlık kuruluşları dışında kırsal mahallelere görevlendirdiği ekipler ile dikkat çekmişti.

Emekli olduktan sonra tekrar sözleşmeli olarak İl Sağlık Müdürlüğü yapan Dr. İskender Gencer’in görevden alınması ile ilgili resmi yazının henüz Muğla Valiliğine ulaşmadığı öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü görevine Dr. Ali Burak Mülayim’in atandığı öğrenildi.

 

 

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